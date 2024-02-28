Юлія Навальна у Європарламенті: Путін повинен відповісти

Вдова Олексія Навального звернулася до євродепутатів у Страсбурзі, закликавши їх у протидії Путіну "застосовувати методи боротьби з організованою злочинністю, а не політичні та дипломатичні заходи".

Юлія Навальна у середу, 28 лютого, виступила перед депутатами Європейського парламенту у Страсбурзі. Звернутись до них її запросила голова Європарламенту Роберта Мецола.

В ході виступу Навальна заявила, що не впевнена, чи пройде похорон її чоловіка, опозиціонера Олексія Навального, мирно, чи влада почне заарештовувати тих, хто прийде попрощатися з ним. "Путін убив мого чоловіка. Це показало, що Путін готовий на все, а вести переговори з ним неможливо, - заявила вона. - У Путіна немає моралі. Олексій зрозумів це дуже давно. Ми маємо справу не з політиком, а з кривавим монстром".

Також Навальна наголосила, що "Путін очолює організоване злочинне угруповання", тому "щоб перемогти його, потрібно застосовувати методи боротьби з організованою злочинністю, а не політичні та дипломатичні заходи".

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Юлія Навальна закликала депутатів Європарламенту "стати інноваторами та перестати бути нудними", якщо вони "хочуть перемогти Путіна".

"Дуже важливо переслідувати людей, близьких до Путіна, власників його грошей. Необхідно всередині ваших країн обірвати зв'язки з усіма, хто працює з Путіним. Потрібні не дипломатичні ноти, а розслідування заплутаних фінансових схем. Не висловлення стурбованості, а пошук конкретних посібників мафії у ваших країнах, які допомагають Путіну та його друзям ховати гроші", - заявила вона.

Також Навальна додала, що у цій боротьбі у Європи "є надійні союзники - це десятки мільйонів росіян, які проти Путіна, проти війни, проти того зла, що він несе". За її словами, Європа не повинна їх переслідувати - навпаки, повинна "працювати разом з ними".

"Путін повинен відповісти за те, що він зробив із моєю країною. Він повинен відповісти за те, що зробив із сусідньою мирною країною. І Путін повинен відповісти за те, що він зробив із Олексієм. Мій чоловік не побачить прекрасну Росію майбутнього, але я зроблю все, щоб його мрія збулася", - заявила вона.

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Резолюція Європарламенту щодо Навального

Після промови вдови Навального парламентарі, а також представники Єврокомісії та Ради ЄС обговорюють його загибель та кроки ЄС у відповідь. Дискусія називається "Вбивство Олексія Навального та необхідність дій ЄС на підтримку політв'язнів та громадянського суспільства в Росії, яке придушують". Голосування за відповідну резолюцію заплановане на четвер, 29 лютого.

Нагадаємо, Олексій Навальний помер 16 лютогоу колонії "Полярний вовк" у селищі міського типу Харп Ямало-Ненецького автономного округу РФ. Російська влада заявила, що Навальному стало погано після прогулянки, а медики не змогли його реанімувати та констатували смерть.

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