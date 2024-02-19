Санкції ЄС на захист прав людини назвуть ім'ям Навального

У Брюсселі обіцяють посилити санкції щодо РФ після смерті російського опозиціонера Олексія Навального. У засіданні Ради ЄС бере участь його вдова Юлія Навальна.

Санкційний механізм ЄС на захист прав людини назвуть ім'ям російського опозиціонера Олексія Навального в пам'ять про нього. Про це заявив верховний представник ЄС із закордонних справ і безпекової політики Жозеп Боррель у понеділок, 19 лютого, повідомляє кореспондентка DW з Брюсселя, де відбувається засідання Ради ЄС на рівні міністрів закордонних справ.

Посилення санкцій щодо причетних до смерті опозиціонера

За словами Борреля, після смерті Навального Євросоюз має висловити солідарність із російськими опонентами Кремля. "Ми повинні надіслати російській опозиції послання підтримки", - сказав він журналістам перед початком засідання, в якому бере участь вдова опозиціонера Юлія Навальна.

За словами Борреля, у зв'язку зі смертю Навального держави ЄС шукатимуть можливості запровадити додаткові санкції щодо винних у ній і щодо безпосередньо президента РФ Володимира Путіна, на якому лежить "найбільша відповідальність" у зв'язку з тим, що сталося.

Вождночас глава європейської дипломатії наголосив на необхідності підтримувати Україну. "На обох фронтах - політичному і воєнному - ми повинні продовжувати підтримку України і росіян, які хочуть жити вільно", - додав він.

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Смерть Навального і акції в РФ та інших країнах

Управління російської Федеральної служби виконання покарань у Ямало-Ненецькому автономному окрузі 16 лютого повідомило про смерть Олексія Навального, який відбував тривалий термін ув'язнення у ВК-3 "Полярный волк" у селищі Харп.

З цього дня в Росії та інших країнах світу відбулися стихійні акції в пам'ять про російського опозиціонера. Сім'я і команда Навального, а також світові політики і ЗМІ вважають його смерть убивством і покладають відповідальність за нього на російське керівництво.

У РФ сотні учасників акцій у пам'ять про Навального були затримані за "непокору співробітникам поліції", "організацію масового заходу з порушенням громадського порядку" та інші "правопорушення". За кордоном багато учасників мітингів тримали в руках плакати з такими написами, як "Путін - вбивця", "Зупиніть Путіна" і "Росія без диктатури".