Естонія виділяє на демонтаж пам'ятників СРСР мільйон євро

Як зазначила речниця уряду Євгенія В'яря, з публічного простору перенесуть пам'ятки, "які загрожують безпеці" країни.
Наприкінці листопада робоча група склала список із 322 пам'ятників з радянською символікою, що підлягають демонтажу. 133 з них установлені в місцях військових поховань. Останки радянських солдатів, які лежать у могилах, перепоховають. Демонтаж не стосуватиметься об'єктів культурної спадщини, які перебувають під охороною.
Дискусія щодо радянських пам'ятників
Дискусія щодо знесення радянських пам'ятників у Естонії та низці інших країн активізувалася у серпні на тлі війни Росії проти України. Таким чином у країнах висловлюють протест проти політики Москви та ревізіоністських настроїв тих, хто відчуває ностальгію за Радянським Союзом.