ESA запустила в космос місію Hera з вивчення астероїдів

Створений у Німеччині космічний зонд вивчить наслідки проведеного 2022 року експерименту, коли було змінено траєкторію руху астероїда Диморф.

З мису Канаверал в американському штаті Флорида стартувала європейська космічна місія Hera з вивчення наслідків зіткнення з астероїдом. У понеділок, 7 жовтня, розроблений і побудований у Німеччині космічний зонд був виведений на орбіту ракетою-носієм Falcon 9 приватної аерокосмічної компанії SpaceX мультимільярдера Ілона Маска.

Місія розпочалася через два роки після космічного експерименту, проведеного Національним управлінням США з аеронавтики й дослідження космічного простору (НАСА). Тоді межах місії DART (Double Asteroid Redirection Test), запущеної 2021 року, наприкінці вересня 2022 року дослідники провели контрольоване зіткнення безпілотного космічного апарата з астероїдом Диморф - супутником астероїда Дидим.

У результаті вперше в історії дослідження космосу людиною вдалося змінити орбіту небесного тіла за допомогою контрольованого зіткнення з ним зонда. За даними NASA, до зіткнення з зондом час, необхідний для обльоту Диморфа навколо більшого Дидима, становив 11 годин і 55 хвилин. Після зіткнення він скоротився на 33 хвилини, тобто орбіту Диморфа вдалося наблизити до Дидима. У NASA запевняли, що до зіткнення із зондом DART астероїди Диморф і Дидим не становили загрози для Землі і досі її не становлять.

Hera вивчить наслідки експерименту з астероїдом

Нинішня місія Hera Європейського космічного агентства (ESA) спрямована на вивчення наслідків цього експерименту й так само триватиме два роки. Її метою є розробка заходів щодо ефективнішого захисту Землі від ударів астероїдів у майбутньому. Німеччина є найбільшим учасником місії Hera вартістю 383 млн євро.

У 2025 році космічний апарат, побудований бременською компанією OHB, має пролетіти повз Марс, а у 2026-му - досягти астероїдів Дидим і Диморф. З його допомогою передбачається дослідити, як саме змінилася форма астероїдів унаслідок удару. Зонд оснащений 12 вимірювальними приладами та різноманітними камерами.

Через кілька років після місії Hera планується запустити новий космічний зонд Ramses (Rapid Apophis Mission for Space Safety). Як передбачається, він досліджуватиме астероїд Апофіс діаметром близько 375 м, який 13 квітня 2029 року пролетить на відстані 32 тисячі км від Землі (для порівняння - Місяць перебуває в середньому більш ніж у 10 разів далі від Землі).

Лише деякі астероїди потенційно небезпечні для Землі

Наразі вченим не відомі астероїди, які в осяжному майбутньому могли б врізатися в Землю. З мільярдів астероїдів і комет у Сонячній системі лише деякі класифікуються як потенційно небезпечні для Землі. За даними дослідників найближчі 100 років не очікується нового зіткнення небесного тіла із Землею.

Поблизу нашої планети вчені ідентифікували близько 27 тисяч небесних тіл, близько 10 тисяч із них мають діаметр понад 140 метрів. Удар астероїда розміром з Диморф, діаметр якого становить близько 160 метрів, був би сильнішим за вибух атомної бомби та зміг би знищити ціле місто, пише AFP.

А ще більші астероїди можуть мати взагалі катастрофічні наслідки для біосфери Землі. Приміром, нині вчені вважають саме зіткнення із Землею небесного тіла, що сталося 66 млн років тому, головною причиною вимирання динозаврів і багатьох інших видів живої природи. У 2013 році над російським Челябінськом вибухнув астероїд діаметром близько 20 м. Тоді внаслідок руйнувань від вибухової хвилі постраждали близько 1,5 тисячі осіб.

Читайте також: У передмісті Берліна впав метеорит