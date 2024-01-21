У передмісті Берліна впав метеорит

Небесне тіло виявили ще до входу в атмосферу, завдяки чому його вдалося зняти на відео та розрахувати місце падіння.

У ніч на неділю, 21 січня, в небі над Берліном було видно метеор, повідомляє агентство dpa.

За даними Центру малих планет (MPC), угорський астроном Крістіан Шарнецкі виявив метеорит діаметром близько метра, який, за розрахунками Національного агентства США з аеронавтики та дослідження космічного простору (NASA), мав упасти на заході німецької столиці - неподалік громади Неннхаузен у землі Бранденбург.

На пошуки залишків метеорита почали з'їжджатися люди. У поліції повідомили, що не отримували жодних повідомлень про пошкодження, спричинені падінням.

Виявити метеорит до того, як він згорить в атмосфері Землі, за останні роки вдавалося лише кілька разів. Торік у Німеччині метеорит вагою 3,5 кілограма впав у садок сім'ї. Камінь оцінили в 200 тисяч євро.

Нагадаємо, 19 квітня 2023 року кияни побачили у небі потужний спалах. У Київській міській військовій адміністрації заявили, що, за попередньою інформацією, упав супутник NASA, тому, "щоб уникнути жертв від падінь на землю уламків" оголосили повітряну тривогу. У NASA падіння супутника заперечили, а в Державному космічному агентстві України заявили, що спалахи, ймовірно, були спричинені падінням метеорита.