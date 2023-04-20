  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Військова допомога Україні
Воєнні злочини в Україні
Битва за Бахмут
Зелена вогняна куля у небі над США та Канадою перед падінням астероїда в озеро Онтаріо в листопаді 2022 року (ілюстративне фото).
Зелена вогняна куля у небі над США та Канадою перед падінням астероїда в озеро Онтаріо в листопаді 2022 року (ілюстративне фото).Фото: Dereck Bowen
Природа й екологіяУкраїна

Держкосмос про спалах над Києвом: Імовірно, впав метеорит

Аліна Коломієць
39 хв. тому

Сяйво над Києвом ввечері 19 квітня, ймовірно, пов'язане з падінням метеорита, заявили в Держкосмосі. Схожий випадок був у лютому цього року на півночі Франції. Версію про падіння супутника НАСА в агентстві відкинули.

https://p.dw.com/p/4QLkq

У Державному космічному агентстві України (Держкосмос) у четвер, 20 квітня, заявили, що спалахи над Києвом напередодні ввечері, ймовірно, були спричинені падінням метеорита.

Головний центр спеціального контролю агентства напередодні підтвердив, що епіцентр вибуху, через який у столиці України оголосили повітряну тривогу, яка збіглася в часі з російською атакою дронами сходу та півдня країни, знаходився в Київській області. Подію, попередньо, пов'язали зі входом космічного тіла в щільні шари атмосфери Землі.

Водночас версію про падіння супутника NASA в Держкосмосі відкинули. Найімовірніше, спалах спричинило падіння метеорита з потоку Лірид, зазначили в агентстві.

"Вогняні кулі" потоку Лірид

Щороку у квітні Земля проходить через шлейф комети Тетчер, яка залишає метеорний потік Ліриди - один з найдавніших, відомих людству, пояснюють в Держкосмосі. Ліриди - це дуже швидкі та яскраві метеори, які спричиняє шлейф комети Тетчер. Вони не залишають довгих палаючих слідів, коли проносяться через атмосферу Землі, їхня ознака - яскраві спалахи, або так звані "вогненні кулі".

У шлейф комети Тетчера Земля потрапила 15 квітня 2023 року, вийде з нього - 29 квітня. Пік зорепаду припадає на 21 квітня.

"Схожий випадок відбувся у лютому цього року. Вночі над північною Францією впав метеор, який згорів в атмосфері. Метрове небесне тіло під час вибуху освітило небо над країною, що зафіксували камери спостереження та очевидці", - розповіли в агентстві.

Супутник NASA впаде за тисячі кілометрів від України

Коментуючи попередню, спростовану NASA, версію київської влади про падіння "мертвого" супутника RHESSI, в Держкосмосі зазначили, що він ще досі перебуває на орбіті. Район його можливого падіння знаходиться за межами України.

За розрахунками центру космічних спостережень, очікується, що супутник припинить існування сьогодні, 20 квітня, о 15:58:21 за київським часом.

Також українське космічне агентство посилається на твіт ученого Гарвард-Смітсонівського центру астрофізики у Кембриджі Джонатана Макдавелла, який написав: "Яскравий спалах над Києвом не має нічого спільного до входу супутника NASA RHESSI, орбіта якого не наближається до України за тисячі кілометрів". 

Читайте також: SpaceX вивела супутник для дослідження гідросфери Землі

Канада з космосу: як виглядають кратери від падіння метеоритів? (29.08.2017)

Пропустити розділ Більше за темою

Більше за темою

Держкосмос про спалах над Києвом: Імовірно, впав метеорит

www.nkau.gov.ua
Пропустити розділ Топтема

Топтема

Зелена вогняна куля у небі над США та Канадою перед падінням астероїда в озеро Онтаріо в листопаді 2022 року (ілюстративне фото).

Держкосмос про спалах над Києвом: Імовірно, впав метеорит

Природа й екологія39 хв. тому
Пропустити розділ Більше публікацій DW

Більше публікацій DW

Німеччина могла б значно збільшити видобуток власного газу

Як ФРН житиме без газу з Росії наступної зими і далі?

Як ФРН житиме без газу з Росії наступної зими і далі?

Економіка2 год. тому
Президент РФ Володимир Путін, ордер на арешт якого видав МКС

Довгі руки Гааги: як суди переслідуватимуть Росію за війну

Довгі руки Гааги: як суди переслідуватимуть Росію за війну

Політика7 год. тому
Повернення викрадених до Росії дітей, 8 квітня

Викрадення дітей з України Росією: ЄС домагається правосуддя

Викрадення дітей з України Росією: ЄС домагається правосуддя

Закон і право6 год. тому
Збір зерна в Україні

Як ЄС допомагатиме Україні, не обділяючи своїх фермерів

Як ЄС допомагатиме Україні, не обділяючи своїх фермерів

Економіка18 год. тому
113-річна Шарлотте Кречманн не надто переймається своїм поважним віком

Народилася за кайзера: 113-річна німкеня не думає про смерть

Народилася за кайзера: 113-річна німкеня не думає про смерть

Стиль життя21 год. тому
external

"Росіяни мінують трупи своїх": ЗСУ зачищає околиці Бахмута

"Росіяни мінують трупи своїх": ЗСУ зачищає околиці Бахмута

Конфлікти22 год. тому02:42 хв.
На головну сторінку