Держкосмос про спалах над Києвом: Імовірно, впав метеорит

Сяйво над Києвом ввечері 19 квітня, ймовірно, пов'язане з падінням метеорита, заявили в Держкосмосі. Схожий випадок був у лютому цього року на півночі Франції. Версію про падіння супутника НАСА в агентстві відкинули.

У Державному космічному агентстві України (Держкосмос) у четвер, 20 квітня, заявили, що спалахи над Києвом напередодні ввечері, ймовірно, були спричинені падінням метеорита.

Головний центр спеціального контролю агентства напередодні підтвердив, що епіцентр вибуху, через який у столиці України оголосили повітряну тривогу, яка збіглася в часі з російською атакою дронами сходу та півдня країни, знаходився в Київській області. Подію, попередньо, пов'язали зі входом космічного тіла в щільні шари атмосфери Землі.

Водночас версію про падіння супутника NASA в Держкосмосі відкинули. Найімовірніше, спалах спричинило падіння метеорита з потоку Лірид, зазначили в агентстві.

"Вогняні кулі" потоку Лірид

Щороку у квітні Земля проходить через шлейф комети Тетчер, яка залишає метеорний потік Ліриди - один з найдавніших, відомих людству, пояснюють в Держкосмосі . Ліриди - це дуже швидкі та яскраві метеори, які спричиняє шлейф комети Тетчер. Вони не залишають довгих палаючих слідів, коли проносяться через атмосферу Землі, їхня ознака - яскраві спалахи, або так звані "вогненні кулі".

У шлейф комети Тетчера Земля потрапила 15 квітня 2023 року, вийде з нього - 29 квітня. Пік зорепаду припадає на 21 квітня.

"Схожий випадок відбувся у лютому цього року. Вночі над північною Францією впав метеор, який згорів в атмосфері. Метрове небесне тіло під час вибуху освітило небо над країною, що зафіксували камери спостереження та очевидці", - розповіли в агентстві.

Супутник NASA впаде за тисячі кілометрів від України

Коментуючи попередню, спростовану NASA, версію київської влади про падіння "мертвого" супутника RHESSI, в Держкосмосі зазначили, що він ще досі перебуває на орбіті. Район його можливого падіння знаходиться за межами України.

За розрахунками центру космічних спостережень, очікується, що супутник припинить існування сьогодні, 20 квітня, о 15:58:21 за київським часом.

Також українське космічне агентство посилається на твіт ученого Гарвард-Смітсонівського центру астрофізики у Кембриджі Джонатана Макдавелла, який написав: "Яскравий спалах над Києвом не має нічого спільного до входу супутника NASA RHESSI, орбіта якого не наближається до України за тисячі кілометрів".

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