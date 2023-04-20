Спалахи над Києвом: NASA спростовує падіння супутника

Влада Києва повідомила, що повітряну тривогу оголосили через падіння супутника. В НАСА це заперечили. Повітряні сили ЗСУ припустили, що спалахи могли бути пов'язані з падінням метеорита.

Національне управління США з аеронавтики і дослідження космічного простору (NASA) в четвер, 20 квітня, спростувало версію, що спалахи над Києвом були пов'язані з падінням з орбіти "мертвого" супутника RHESSI.

Київ: Тривога - для уникнення жертв від падіння уламків супутника

Близько десятої години вечора в середу, 19 квітня, кияни побачили у небі потужний спалах. Після цього в українській столиці оголосили повітряну тривогу. В Київській міській військовій адміністрації (КМВА) заявили, що, за попередньою інформацією, сяйво було пов'язане з падінням на Землю космічного супутника NASA, а тривогу оголосили, "аби уникнути жертв від падінь на землю уламків".

Незадовго перед оголошенням повітряної тривоги в Києві вона лунала на сході та півдні країни через запуск Росією ударних дронів. Начальник КМВА Сергій Попко заявив, що в столиці протиповітряна оборона не працювала.

Читайте також: За гроші на "народний Байрактар" фонд Притули купив ЗСУ доступ до супутників

NASA: Супутники в атмосферу не входили

Раніше профільне видання Space повідомило, що 19-20 квітня близько 21:30 на Землю впаде несправний супутник RHESSI. Вів вивчав Сонце з 2002 року до виведення з експлуатації в 2018 році. Супутник важить відносно небагато - 270 кілограмів. Більша частина цієї маси перетвориться на попіл і пару під час входження в атмосферу Землі. Ризик завдання шкоди оцінювався в 1 з 2467.

Коментуючи заяву київської влади, речник NASA сказав, що "виникла певна плутанина через попередню заяву агентства про виведення з орбіти застарілого супутника", пише агентство Reuters.

Станом на час публікації заяви КМВА супутник RHESSI все ще перебував на орбіті. "NASA і міністерство оборони США продовжують відстежувати RHESSI. Жоден інший супутник NASA не входив в атмосферу", - сказав представник NASA в коментарі агенції AFP.

Читайте також: Навколо Місяця: в NASA оголосили склад екіпажу місії Artemis-2

Повітряні сили ЗСУ: У Києві міг впасти метеорит

Заява КМВА викликла масу коментарів і мемів у соціальних мережах. До її спростування NASA командування Повітряних сил Збройних сил України (ЗСУ) припустило, що у Києві міг впасти як супутник, так і метеорит.

"За попередньою інформацією спалахи над містом Київ близько 22:30 пов'язані із падінням супутника/метеорита (уточнюється). На даний час загрози застосування противником засобів повітряного нападу на цьому напрямку немає", - йшлося в повідомленні.

На східному та південному напрямку орієнтовно в цей же час українські військові збили 10 з 11 випущених Росією іранських дронів-камікадзе типу Shahed-136/131.

Офіційно причина спалаху в небі над Києвом досі не відома.

Читайте також: Ракета SpaceX відправила у космос український супутник