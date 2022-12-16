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Запуск супутника SWOT
Запуск супутника SWOTФото: uncredited/NASA/AP/picture alliance
НаукаСполучені Штати Америки

SpaceX вивела супутник для дослідження гідросфери Землі

Тетяна Кирилюк
57 хв. тому

Супутник SWOT досліджуватиме водну поверхню Землі. Очікується, що за його допомогою дослідники прісної води отримають надійні вимірювання мільйонів річок та озер.

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Ракета Falcon 9 компанії SpaceX вивела на орбіту супутник SWOT (Surface Water and Ocean Topography), що призначений для дослідження водної поверхні Землі, повідомило у п'ятницю, 16 грудня, Національне агентство США з дослідження космічного простору (NASA).

Початкові телеметричні звіти показали, що космічний корабель справний. Тепер SWOT пройде серію перевірок і калібрувань, перш ніж приблизно через шість місяців почне збирати наукові дані.

Супутник буде вимірювати рівень води у прісних водоймах та океані на понад 90 відсотках поверхні Землі. Ця інформація дасть змогу зрозуміти, як океан впливає на зміну клімату, зокрема, як потепління впливає на озера, річки і водосховища, і як громади можуть краще підготуватися до стихійних лих, таких як повені.

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"Цей супутник уособлює те, як ми робимо життя на Землі кращим за допомогою науки і технологічних інновацій. Дані, які надаватимуть інновації, необхідні для кращого розуміння того, як взаємодіють повітря, вода і екосистеми Землі - і як люди можуть процвітати на нашій мінливій планеті", - прокоментувала запуск голова департаменту досліджень Землі NASA Карен Сен Жермен.

Очікується, що SWOT зможе надати якіснішу картинку прісноводних об'єктів Землі. Зокрема, супутник зможе надати інформацію про понад 95 відсотків озер та річок світу. Наразі дослідники прісної води мають надійні вимірювання лише для кількох тисяч озер по всьому світу. SWOT збільшить це число до мільйонів, очікує NASA. 

Україна в пітьмі на знімках NASA

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