 Ракета SpaceX відправить у космос український супутник | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 13.01.2022

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Новини

Ракета SpaceX відправить у космос український супутник

За даними голови Держкосмосу Володимира Тафтая, загальна вартість проєкту запуску українського супутника становить 250 мільйонів гривень, чверть із яких - послуги SpaceX.

Пуск ракети Falcon 9, фото 22 травня 2018 року

Пуск ракети Falcon 9 (архівне фото). На такій ракеті 13 січня мають запустити український супутник "СІЧ-2-30"

Ракета-носій Falcon компанії Ілона Маска SpaceX виведе на орбіту український супутник "СІЧ-2-30". Запуск ракети-носія з пускового майданчика на мисі Канаверал (США) заплановано на 13 січня, повідомило конструкторське бюро (КБ) "Південне".

Голова Державного космічного агентства (Держкосмос) Володимир Тафтай в коментарі DW повідомив, що загальна вартість проєкту запуску українського супутника становить 250 мільйонів гривень, чверть із яких - послуги SpaceX. "Близько 110 мільйонів гривень інвестувало КБ "Південне" та 140 мільйонів гривень виділили з держбюджету", - уточнив він.

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Перший за понад 10 років запуск у космос

Востаннє Україна запускала свій супутник під егідою Держкосмосу - "СІЧ-2" - 2011 року до 20-річчя незалежності. Тоді ракетою-носієм стала українсько-російська  ракета "Дніпро", створена на базі випущених ще за СРСР балістичних ракет РС-20, що підлягали утилізації в рамках американсько-російських договорів щодо ядерного роззброєння. Запуск проводився з російського космодрому. Але через втрату енергопостачання цей космічний апарат, замість запланованих п'яти років експлуатації, пробув на орбіті лише 16 місяців. Тож постала потреба у створенні нового космічного апарата.

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Супутник дистанційного зондування землі (ДЗЗ) "СІЧ-2-1", він же "СІЧ-2-30", став фактично модифікацією втраченого "СІЧ-2". Його можна сміливо назвати "космічним довгобудом", адже розробку цього космічного апарата розпочали ще 2013 року. Запуск розробленого й побудованого у КБ "Південне" у Дніпрі супутника планувався спочатку на 2017 рік. Однак через події 2014 року та фактичний розрив українсько-російської кооперації в космосі шанс потрапити на орбіту в нього з'явився лише зараз.

Раніше запуск супутника "СІЧ-2-30" планувалося здійснити до кінця 2021 року.

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