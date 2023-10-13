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NASA запустила станцію до астероїда Psyche

Даниїл Сотников
13 жовтня 2023 р.

Автоматична станція Psyche долетить до однойменного астероїда до 2029 року та почне його вивчення. Вчені вважають, що небесне тіло складається з металу.

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Астероїд Psyche в уявленні художника
Астероїд Psyche в уявленні художникаФото: NASA/JPL-Caltech/ASU

Національне управління США з аеронавтики і дослідження космічного простору (NASA, НАСА) і приватна компанія SpaceX здійснили в п'ятницю, 13 жовтня, успішний запуск ракети-носія Falcon Heavy з міжпланетною автоматичною станцією Psyche, яка попрямує до однойменного астероїда для вивчення його складу. 

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Очікується, що станція досягне астероїда в липні 2029 року. Вивчення небесного тіла діаметром близько 280 кілометрів триватиме кілька років.

Фахівці припускають, що астероїд складається переважно з металу. Його дослідження становлять інтерес для розуміння властивостей металевих астероїдів та оцінки можливості видобутку на них корисних копалин.

Станція Psyche оснащена великими сонячними батареями, мультиспектральною камерою, магнітометром, спектрометром гамма- і нейтронного випромінювання, а також експериментальною системою лазерного зв'язку.

Спочатку запуск був запланований на осінь 2022 року, але переносився кілька разів через неполадки польотного програмного забезпечення. Останнє перенесення з 12 на 13 жовтня було пов'язане з погодними умовами.

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