NASA запустила станцію до астероїда Psyche

Автоматична станція Psyche долетить до однойменного астероїда до 2029 року та почне його вивчення. Вчені вважають, що небесне тіло складається з металу.

Національне управління США з аеронавтики і дослідження космічного простору (NASA, НАСА) і приватна компанія SpaceX здійснили в п'ятницю, 13 жовтня, успішний запуск ракети-носія Falcon Heavy з міжпланетною автоматичною станцією Psyche, яка попрямує до однойменного астероїда для вивчення його складу.

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Очікується, що станція досягне астероїда в липні 2029 року. Вивчення небесного тіла діаметром близько 280 кілометрів триватиме кілька років.

Фахівці припускають, що астероїд складається переважно з металу. Його дослідження становлять інтерес для розуміння властивостей металевих астероїдів та оцінки можливості видобутку на них корисних копалин.

Станція Psyche оснащена великими сонячними батареями, мультиспектральною камерою, магнітометром, спектрометром гамма- і нейтронного випромінювання, а також експериментальною системою лазерного зв'язку.

Спочатку запуск був запланований на осінь 2022 року, але переносився кілька разів через неполадки польотного програмного забезпечення. Останнє перенесення з 12 на 13 жовтня було пов'язане з погодними умовами.

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