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ЄС виділяє 40 мільйонів євро на підготовку України до зими

Дмитро Шварц
6 вересня 2024 р.

35 мільйонів з цієї суми будуть спрямовані на гуманітарні проєкти в Україні, ще пять мільйонів отримає Молдова, яка приймає українських біженців.

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Магазини під час відключень електроенергії, Київ, листопад 2022 року
ЄС виділяє ще 40 млн євро для того, аби допомогти Україні подготуватися до зимиФото: Gleb Garanich/REUTERS

Європейська комісія збільшує фінансування гуманітарної допомоги українцям, виділивши на це додатково 40 мільйонів євро з урахуванням наближення зими. Як йдеться у повідомленні Єврокомісії у п'ятницю, 6 вересня, 35 мільйонів з цієї суми будуть спрямовані на гуманітарні проєкти в Україні, а ще п'ять мільйонів євро - на підтримку українських біженців та громад, що їх приймають у Молдові.

"Основна мета цього фінансування - допомогти підготувати Україну до холодних зимових місяців. Разом зі своїми гуманітарними партнерами, ЄС прагне відремонтувати пошкоджені будівлі, забезпечити електро- та теплопостачання, а також надати притулок тим, хто його найбільше потребує", - йдеться у повідомленні.

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У Молдові нове фінансування буде спрямоване найбільш вразливим категоріям біженців, щоб "забезпечити їм захист і доступ до базових послуг, а також підвищити готовність до нових потоків біженців".

ЄС надає гуманітарну допомогу Україні з 2014 року. А разом з додатковим фінансування, Європейська комісія виділила вже загалом 966 мільйонів євро на програми гуманітарної допомоги цивільному населенню, яке постраждало від війни з моменту повномасштабного вторгнення Росії в лютому 2022 року. З цієї суми 895 мільйонів євро було виділено на гуманітарні програми в Україні, а 71 мільйон євро - на підтримку біженців, які змушені були виїхати до сусідньої Молдови, повідомили в ЄК.

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