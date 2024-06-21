ЄС розпочинає підготовку до переговорів про вступ з Україною

ЄС офіційно розпочинає підготовку міжурядових конференцій, запланованих на 25 червня. Вони стануть початком переговорів про вступ України й Молдови в ЄС.

Рада ЄС з економічних та фінансових питань (ECOFIN), яка у п'ятницю, 21 червня, зібралася у Люксембурзі, схвалила переговорні рамки для України та Молдови, повідомило кореспондентці DW дипломатичне джерело у ЄС.

Це означає, що сторони можуть офіційно розпочати підготовку міжурядових конференцій, запланованих на 25 червня, які стануть офіційним початком переговорів про вступ цих країн-кандидаток до ЄС.

Згодом Бельгія, яка головує в Раді Європейського Союзу, в соціальній мережі Х оприлюднила деталі щодо майбутніх конференцій. Так, конференція з Україною запланована на 15:30 15 червня, а з Молдовою - на 18:00.

Нагадаємо, тиждень тому Бельгія оголосила дату проведення міжурядових конференцій з Україною і Молдовою, оскільки посли країн-членів ЄС принципово погодили переговорні рамки для переговорів про вступ України та Молдови.

Угорщина заявила, що ЄС схвалив її умови щодо вступу України

Нагадаємо, за оцінкою ЄК, Україна виконала всі чотири, а Молдова - всі три умови, необхідні для початку переговорів про вступ до Європейського Союзу. Під час дискусії, що слідувала за усною доповіддю Єврокомісії, майже всі країни-члени ЄС погодилися з її оцінкою і попросили Бельгію провести обидві міжурядові конференції до кінця червня.

В оцінці Єврокомісії засумнівалася тільки Угорщина. Її представник висловив низку побажань стосовно переговорних рамок, хоча це і не було темою обговорення. Зрештою 14 червня Угорщина погодилася розпочати переговорну процедуру. Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто тоді заявив, що країна домоглася внесення своїх вимог для рамкового документа, що регулює переговори між ЄС і Україною щодо її членства.

За його словами, Угорщина відстоювала позицію, що "дотримання прав національних меншин має бути передумовою будь-якого прогресу", хоч "деякі країни-члени не хотіли чути про цю умову". Втім, додав Сіярто, його держава "дала зрозуміти", що наполягає "на відновленні прав меншин, які віддані збереженню національної ідентичності, користуванню рідною мовою та вивченню рідної мови", тому ці умови потрапили до документа.

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