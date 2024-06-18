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ПолітикаСловаччина

Новий генсек НАТО: Словаччина та Угорщина підтримають Рютте

Максим Сидоржевський
18 червня 2024 р.

Президент Словаччини Петер Пеллегріні та прем'єр Угорщини Віктор Орбан заявили, що підтримують кандидатуру Марка Рютте на посаду генсека НАТО.

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У Марка Рютте майже не залишилося перепон для того, щоб очолити НАТО
У Марка Рютте майже не залишилося перепон для того, щоб очолити НАТОФото: Remko de Waal/ANP/IMAGO

Президент Словаччини Петер Пеллегріні заявив про підтримку його країною кандидатури прем'єр-міністра Нідерландів Марка Рютте на посаду наступного генерального секретаря НАТО.

За словами Пеллегріні, Словаччина раніше воліла б бачити на чолі альянсу "географічно" ближчу політичну фігуру з однієї з країн Центральної і Східної Європи, наприклад, президента Румунії Клауса Йоганніса, який також претендував на цю посаду. Але під час саміту ЄС у Брюсселі і консультацій з Рютте керівництво Румунії змінило думку.

"Після остаточного обговорення з Марком Рютте і консультацій зі словацьким урядом Словаччина може уявити Марка Рютте на посаді глави НАТО", - сказав Пеллегріні на брифінгу у вівторок, 18 червня, цитує Reuters.

Очікування Словаччини від наступного генсека НАТО

За словами словацького президента, для його країни важливо, щоб наступний генсек НАТО допоміг вирішити питання захисту повітряного простору Словаччини після того, як попередній словацький уряд передав Україні систему ППО С-300, а союзники вивели батареї ЗРК Patriot, які були тимчасово розміщені в країні. Пеллегріні наголосив, що Словаччина "попросить НАТО знайти десь у країнах-членах систему протиповітряної оборони", яку можна було б розмістити в країні, поки Братислава не матиме власної системи ППО.

Будапешт також за Рютте

Того ж дня прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан у соцмережі X також повідомив про підтримку Будапештом кандидатури Рютте. Таким чином, Угорщина відмовилася від раніше висловлених заперечень щодо цього - Орбан  заявляв, що припинить свою опозицію кандидатурі Рютте, якщо той вибачиться за нещодавню критику уряду в Будапешті та дозволить Угорщині виключити себе з планів надання Україні більшої військової допомоги для протистояння російській агресії.

НАТО ухвалює рішення консенсусом, тому будь-який кандидат потребує підтримки всіх 32 союзників. Отримавши "зелене світло" зі Словаччини та Угорщини, Рютте тепер очікує схвалення його кандидатури лише Румунією - інші союзники не заперечують проти його обрання, зазначає Reuters. Нинішній генсек НАТО, представник Норвегії Єнс Столтенберг піде з посади, яку обіймає з 2014 року, в жовтні цього року.

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