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Україна і ЄС

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Україна і ЄС".

Україна обрала шлях європейської інтеграції. У 2014 році Україна та Євросоюз підписали угоду про асоціацію. Відносини між Україною і ЄС визначаються угодою про асоціацію. Політичну частину угоди сторони підписали 21 березня 2014 року, економічну - 27 червня 2014 року. Підписанню угоди передували народні протести на Майдані незалежності в Києві. Протести спалахнули після того, як тодішній президент України Віктор Янукович призупинив процес євроінтеграції. Внаслідок зміни влади в Україні офіційний Київ знову розпочав активне зближення з Євросоюзом. Тим часом угоду про асоціацію ратифікували всі країни ЄС. 11 липня 2017 року Рада ЄС ухвалила остаточне рішення про укладання угоди про асоціацію від імені Європейського Союзу. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Україна відповіла на всі запитання ЄС: як далі розглядатимуть її заявку на членство

Україна відповіла на всі запитання ЄС: як далі розглядатимуть її заявку на членство 10.05.2022

Володимир Зеленський передав главі представництва ЄС в Україні Матті Маасікасу відповіді на другу частину анкети-опитувальника щодо заявки Києва на членство у Євросоюзі. Як далі розглядатимуть заявку, пояснює DW.
Європарламент закликав покращити транспортне сполучення між Україною та ЄС

Європарламент закликав покращити транспортне сполучення між Україною та ЄС 05.05.2022

Європарламент засудив атаки Росії на транспортну інфраструктуру України. У резолюції він закликав допомогти з її відновленням, а також розвинути сполучення з ЄС.
У ЄС пропонують лібералізувати автоперевезення з Україною

У ЄС пропонують лібералізувати автоперевезення з Україною 06.04.2022

Через блокування Росією морських портів України, Єврокомісія запропонувала Раді ЄС дати дозвіл на переговори щодо лібералізації автомобільних вантажних перевезень для України та Молдови.
Після саміту ЄС у Версалі: чи є перспектива членства для України

Після саміту ЄС у Версалі: чи є перспектива членства для України 11.03.2022

Саміт ЄС у Версалі назвав Україну частиною європейської родини, хоча і не визнав перспективу членства України. Що означає заява версальського саміту та чи можлива прискорена процедура вступу до ЄС, - у DW.
Кандидатура на вступ України, енергетика й оборона: почався саміт ЄС

Кандидатура на вступ України, енергетика й оборона: почався саміт ЄС 10.03.2022

У Версалі стартував неформальний саміт ЄС. Його головними темами стали війна Росії проти України, оборона, енергетична незалежність від РФ, а також кандидатура України на вступ до ЄС.
У ЄС домовилися про тимчасовий захист для українців, які тікають від війни

У ЄС домовилися про тимчасовий захист для українців, які тікають від війни 03.03.2022

Рада Євросоюзу домовилася активувати тимчасовий захист для громадян і жителів України, які рятуються від російської війни. Для офіційного запровадження потрібне ще формальне рішення Ради ЄС.
Європарламент: ЄС слід працювати над наданням Україні статусу кандидата

Європарламент: ЄС слід працювати над наданням Україні статусу кандидата 01.03.2022

Європарламент ухвалив резолюцію, де висловився на користь надання Україні статусу кандидата на вступ до Євросоюзу. Євродепутати також запропонували перелік додаткових санкцій, які би ЄС міг запровадити щодо РФ.
Зброя ЄС для України: що треба знати

Зброя ЄС для України: що треба знати 01.03.2022

Війна Росії проти України змусила Євросоюз відмовитися від низки табу. Одне з них - не постачати третім країнам летальну зброю. DW розповідає, як ЄС надаватиме допомогу ЗСУ та про яку зброю йдеться.
У Раді ЄС підтримали екстрене підключення енергосистеми України до Європи

У Раді ЄС підтримали екстрене підключення енергосистеми України до Європи 28.02.2022

У Євросоюзі хочуть підтримати стабільність енергосистеми України в умовах війни, яку розв'язала Росія. Рада ЄС висловилася за екстрену синхронізацію електромереж України з Європою.
ЄС надасть Україні летальну зброю на 500 мільйонів - уперше за свою історію

ЄС надасть Україні летальну зброю на 500 мільйонів - уперше за свою історію 27.02.2022

Євросоюз має намір профінансувати надання Збройним силам України зброї та оборонного устаткування. Це рішення буде першим таким у історії ЄС.
Кулеба: Європейська перспектива Україні - найкращий сигнал Путіну з боку ЄС

Кулеба: Європейська перспектива Україні - найкращий сигнал Путіну з боку ЄС 21.02.2022

В умовах ескалації російсько-українського конфлікту найкращим сигналом Путіну з боку ЄС було би надання Україні перспективи членства, заявив глава МЗС України Дмитро Кулеба.
Україна ратифікувала угоду про відкрите небо з ЄС

Україна ратифікувала угоду про відкрите небо з ЄС 17.02.2022

Український парламент ратифікував угоду про спільний авіапростір з Євросоюзом. Її також мають ратифікувати всі 27 країн-членів ЄС.
Європарламент дав згоду на 1,2 мільярда євро кредиту Україні

Європарламент дав згоду на 1,2 мільярда євро кредиту Україні 16.02.2022

Євродепутати проголосували за надання Україні макрофінансової допомоги ЄС у розмірі 1,2 мільярда євро. Тепер затвердити цю програму ще має Рада Євросоюзу.
1,2 мільярда євро Україні: євродепутати підтримали екстрену процедуру

1,2 мільярда євро Україні: євродепутати підтримали екстрену процедуру 15.02.2022

Євродепутати вирішили розглянути програму макрофінансової допомоги Україні на суму 1,2 мільярда євро за екстреною процедурою. Очікується, що Європарламент затвердить її вже цього тижня.
Енергетичний безвіз: як Україна складатиме випускний іспит

Енергетичний безвіз: як Україна складатиме "випускний іспит" 07.02.2022

Україна виходить на фінальний етап синхронізації з енергосистемою Європи. Аби отримати енергетичний безвіз, Україні треба скласти "випускний іспит" - двічі пройти ізольований від Росії режим.
Німецький євродепутат: Берліну слід проаналізувати запити України на зброю

Німецький євродепутат: Берліну слід проаналізувати запити України на зброю 03.02.2022

Місія Європарламенту зі збирання фактів відвідала Україну на тлі стягування російських військ до її кордону. DW поговорила зі співголовою місії, євродепутатом з Німеччини Девідом Маккалістером.
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