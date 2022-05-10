Україна і ЄС

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Україна обрала шлях європейської інтеграції. У 2014 році Україна та Євросоюз підписали угоду про асоціацію. Відносини між Україною і ЄС визначаються угодою про асоціацію. Політичну частину угоди сторони підписали 21 березня 2014 року, економічну - 27 червня 2014 року. Підписанню угоди передували народні протести на Майдані незалежності в Києві. Протести спалахнули після того, як тодішній президент України Віктор Янукович призупинив процес євроінтеграції. Внаслідок зміни влади в Україні офіційний Київ знову розпочав активне зближення з Євросоюзом. Тим часом угоду про асоціацію ратифікували всі країни ЄС. 11 липня 2017 року Рада ЄС ухвалила остаточне рішення про укладання угоди про асоціацію від імені Європейського Союзу. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.