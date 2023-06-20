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ЄС офіційно підтвердив план виділення Україні 50 млрд євро

Віолетта Чайковська
1 год. тому

Єврокомісія запропонувала виділити Україні до 50 мільярдів євро у вигляді грантів і кредитів на наступні чотири роки, підтвердила Урсула фон дер Ляєн.

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Волонтери відбудовують зруйнований російськими окупантами приватний будинок на Київщині.
Волонтери відбудовують зруйнований російськими окупантами приватний будинок на Київщині.Фото: Anastasiia Shepielieva/DW

Президентка Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen) офіційно підтвердила план виділення Україні на наступні чотири роки 50 мільярдів євро допомоги у вигляді грантів і кредитів. 

Фінансова допомога складатиметься з 33 мільярдів євро у вигляді кредитів та 17 мільярдів у вигляді грантів. Крім цього, передбачається створити рамки для інвестицій в Україну та надання їй технічної допомоги, повідомив єврокомісар з бюджету Йоганнес Хан (Johannes Hahn).

Раніше про таку ініціативу повідомила з посиланням на джерела агенція Bloomberg. За її даними, кошти допоможуть українському уряду покрити нагальні видатки та оплатити пріоритетні проєкти в рамках відбудови.

Пропозицію оголосили напередодні саміту донорів у Великобританії, учасники якого обговорять шляхи відновлення України. Проєкт фінансуватиметься за рахунок внесків держав-членів Європейського Союзу. Водночас виплата коштів буде прив'язана до проведення Україною реформ у сферах верховенства права та боротьби з корупцією.

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Спецфонду у рамках шляху України в ЄС

Як повідомляється на сайті Єврокомісії, йдеться про створення спеціального фонду на період 2024-2027 років для підтримки відбудови України та модернізації країни під час впровадження ключових реформ на шляху до вступу в Європейський Союз.

Для отримання доступу до грантів і кредитів українському уряду треба буде підготувати план відновлення з детальним описом інвестицій, які він планує залучити, та реформ, які він має намір здійснити в рамках процесу вступу до ЄС. Кошти виділятимуться на основі виконання графіку плану, погодженого з Євросоюзом.

Крім грошей ЄС, внески до фонду зможуть робити інші донори. Також він відкриває можливість використання доходів, отриманих від заморожених російських активів, робота над можливим використанням яких для відбудови України поки що триває в ЄС. Використання коштів контролюватиме незалежна аудиторська рада.

Пропозицію Єврокомісії мають розглянути Європейський парламент та Рада ЄС, а після надання Києвом плану Комісія запропонує Раді схвалити його.

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Вступ у ЄС: Україна виконала два з семи критеріїв

Напередодні Reuters повідомив, що цього тижня Брюссель оприлюднить звіт про виконання Україною критеріїв, необхідних для початку переговорів про членство в ЄС. За даними джерел агентства, офіційний Київ виконав дві з семи умов - щодо судової та медійної реформ.

Утім співрозмовники видання кажуть, що акцент у звіті буде на позитивних моментах - прогресі, досягнутому Україною попри війну, розв'язану проти нею Росією. Зокрема, йтиметься про гучні антикорупційні справи.

Цей звіт буде проміжним перед остаточною оцінкою у жовтні.

Коли, як і чиїм коштом відбудують зруйновану Україну?

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ЄС офіційно підтвердив план виділення Україні 50 млрд євро

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