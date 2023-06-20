ЄС планує виділити Україні 50 мільярдів євро - Bloomberg

Оголошення цього пакета допомоги може відбутися вже 20 червня, напередодні саміту донорів у Великобританії, де обговорять відбудову України. Кошти планують виділити у вигляді грантів, пільгових кредитів і гарантій.

Європейський Союз (ЄС) готовий запропонувати Україні пакет фінансової допомоги у розмірі близько 50 мільярдів євро, пише агенція Bloomberg з посиланням на власні джерела.

Оголосити про пакет допомоги можуть у вівторок, 20 червня, напередодні саміту донорів у Лондоні, учасники якого обговорять шляхи відбудови України. При цьому до нього можуть ще бути внесені зміни.

За словами людей, знайомих з планом, пропозиція Європейської Комісії (ЄК) допоможе профінансувати поточні витрати українського уряду та оплатити найнагальніші пріоритетні проєкти в рамках відбудови.

Кошти будуть виділені у вигляді грантів, пільгових кредитів і гарантій. Фінансуватиметься запропонований пакет за рахунок внесків держав-членів, а не ринкових позик, поінформував Bloomberg один із співрозмовників.

Пропозиція охоплюватиме період з 2024 по 2027 роки.

Гроші виділять за умови проведення реформ

Водночас агенція зазначає, що гроші будуть виплачені за умови проведення Україною реформ, спрямованих на покращення верховенства права та боротьбу з корупцією.

Єврокомісія раніше заявляла, що покриє основну частину потреб щодо відбудови, хоча блок очікує внесків й інших донорів та від приватного сектора. ЄС також розглядає варіанти використання заморожених активів, зокрема з Центрального банку Росії.

Читайте також: На шляху до ЄС: Зеленський схвалив план реформування системи правопорядку

Перемовини про вступ у ЄС: Україна виконала дві з семи умов

Офіційний звіт, який ЄС має оприлюднити цього тижня, засвідчить: Україна виконала лише дві з семи умов для початку переговорів про вступ до ЄС, висунутих торік. Про це повідомила 19 червня агенція Reuters із посиланням на двох анонімних високопосадовців.

Попри те, що офіційний Київ виконав меншість побажань Брюсселя - лише ті, що стосувались судової та медійної реформ - співрозмовники агенції стверджують, що акцент у звіті робиться на позитивних моментах, а виконавча влада ЄС має намір підкреслити прогрес, досягнутий попри війну.

Читайте також: У Раді відкрили офіс з адаптації українських законів до норм ЄС