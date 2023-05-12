Зеленський схвалив план реформування системи правопорядку

План реформування системи правопорядку розроблений на виконання семи рекомендацій Європейської Комісії, які Україна отримала разом зі статусом країни-кандидата на членство в ЄС.

Президент України Володимир Зеленський підписав Комплексний стратегічний план реформування системи правопорядку. Відповідний указ розміщено на сайті Офісу президента у четвер, 11 травня.

"Ми маємо забезпечити таку систему гарантування справедливості та правопорядку для нашої країни, яка відповідатиме й нашій меті швидкого вступу України у ЄС…і, що не менш важливо, гарантуємо ті основи нового суспільного договору, які очевидно окреслюються зараз при захисті нашої держави", - заявив Зеленський у відеозверненні.

Згідно із указом, стратегічний план розрахований до 2027 року і набирає чинності з дня опублікування. Він застосовується, зокрема, до органів прокуратури, міністерства внутрішніх справ України, Національної поліції України, Державної прикордонної служби України, Державного бюро розслідувань, Бюро економічної безпеки України, Служби безпеки України та Державної митної служби України.

Виконання рекомендацій ЄС

Як уточнила пресслужба Офісу віцепрем’єрки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції, стратегічний план розроблений на виконання семи рекомендацій Європейської комісії, які Україна отримала разом зі статусом країни-кандидата на членство в ЄС.

Зазначається, що документ зосереджений на низці пріорітетів та напрямків реформування правоохоронних органів. Зокрема, на дієвості та ефективності органів правопорядку та прокуратури, послідовній кримінальній політиці, пріоритетом якої є запобігання злочинності, а також комплексній цифровій трансформацій.

"Над розробленням Комплексного стратегічного плану працювала створена Офісом генерального прокурора міжвідомча робоча група за участі міжнародних експертів та за тісної співпраці з EUAM - Консультативною місією ЄС", - йдеться у повідомленні.

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В ЄС очікують впровадження плану

Своєю чергою Консультативна місієя ЄС назвала план "прискорювачем для реформування сектору цивільної безпеки України" та важливим кроком у процесі інтеграції України в ЄС. "Місія надаватиме подальшу підтримку щодо реалізації цієї стратегії, включно з розробкою наступного плану дій", - йдеться у заяві.

Схвалення стратегії реформування органів правопорядку привітало також представництво Європейського Союзу в Україні. "Ефективні й реформовані правоохоронні органи мають вирішальне значення як для опору України, модернізації та вступу країни до ЄС, так і для виконання семи рекомендацій", - йдеться у заяві в Twitter.

В представництві наголосили, що з нетерпінням чекають на впровадження та готові надати свою підтримку.

"Солідний план для правоохоронних органів був підписаний Володимиром Зеленським. Частина рекомендацій ЄС виконана", - прокоментував підписання плану глава представництва ЄС в Україні Матті Маасікас в Twitter.

Нагадаємо, Єврокомісія найближчими місяцями планує звітувати про прогрес Києва щодо виконання рекомендацій для країни-кандидата на членство. В українському уряді розраховують разом з цією оцінкою отримати пропозиції, за умови виконання яких, вже в жовтні ЄК зможе рекомендувати Європейській Раді цьогоріч розпочати переговори з Україною про вступ до ЄС.