У Раді відкрили офіс з адаптації законів України до норм ЄС

При Верховній Раді України відкривають офіс із адаптації законодавства країни до стандартів Європейського Союзу. Про це повідомив спікер українського парламенту Руслан Стефанчук на першому спільному засіданні голів комітетів Верховної Ради та Європейського парламенту в середу, 12 квітня. Під оплески присутніх він підписав розпорядження про відкриття офісу - перед камерою, оскільки засідання депутатів у Брюсселі та Києві проходило в режимі відеозв'язку.

Засідання пройшло в режимі відеозв'язку Фото: European Union 2023

Своєю чергою, президентка Європарламенту Роберта Мецола висловила сподівання, що переговори про вступ України до ЄС розпочнуться вже у 2023 році. Перше спільне засідання глав парламентських комітетів - це важливий новий крок на шляху співробітництва Євросоюзу та України, наголосила вона.

"Сьогоднішня зустріч знаменує початок поглибленої, всебічної та конкретної галузевої співпраці між нашими установами. Ця співпраця має вирішальне значення для європейського шляху України, - підкреслила Метсола. - Немає жодних сумнівів у тому, що майбутнє України - у Європейському Союзі".

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Європарламент і Рада поглиблюють партнерство

Депутати Європарламенту висловили готовність поглиблювати інституційні зв'язки та запропонували українським колегам свої знання та досвід, зокрема в галузях відповідності законам ЄС та повоєнного відновлення. На думку європарламентарів, важливо буде "будувати краще, ніж було" і пов'язати відновлення України з процесом реформ, який забезпечить їй європейську інтеграцію. Роберта Мецола вказала, що ці реформи можуть бути радикальними та болючими, особливо в умовах війни, проте місія народних депутатів полягає у тому, щоб донести до громадян України їхній зміст.

Більша частина засідання пройшла за зачиненими дверима: українська сторона вирішила не транслювати зустріч із євродепутатами, пояснивши це безпековими заходами.

Україна отримала статус кандидата на вступ до Євросоюзу у травні 2022 року і має провести низку реформ у ключових сферах, щоб відповідати стандартам ЄС. У жовтні Єврокомісія проведе аналіз цих дій та у разі позитивної оцінки дасть добро на початок переговорів про вступ України до Європейського Союзу. Київ багато разів висловлював надію на те, що це станеться до кінця 2023 року.

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