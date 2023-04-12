У Раді відкрили офіс з адаптації законів України до норм ЄС
Ксенія Польська
53 хв. тому
Верховна Рада України займатиметься адаптацією законів до нормативних документів Євросоюзу - для цього вона відкрила спеціальний парламентський офіс.
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При Верховній Раді України відкривають офіс із адаптації законодавства країни до стандартів Європейського Союзу. Про це повідомив спікер українського парламенту Руслан Стефанчук на першому спільному засіданні голів комітетів Верховної Ради та Європейського парламенту в середу, 12 квітня. Під оплески присутніх він підписав розпорядження про відкриття офісу - перед камерою, оскільки засідання депутатів у Брюсселі та Києві проходило в режимі відеозв'язку.
Своєю чергою, президентка Європарламенту Роберта Мецола висловила сподівання, що переговори про вступ України до ЄС розпочнуться вже у 2023 році. Перше спільне засідання глав парламентських комітетів - це важливий новий крок на шляху співробітництва Євросоюзу та України, наголосила вона.
"Сьогоднішня зустріч знаменує початок поглибленої, всебічної та конкретної галузевої співпраці між нашими установами. Ця співпраця має вирішальне значення для європейського шляху України, - підкреслила Метсола. - Немає жодних сумнівів у тому, що майбутнє України - у Європейському Союзі".
Депутати Європарламенту висловили готовність поглиблювати інституційні зв'язки та запропонували українським колегам свої знання та досвід, зокрема в галузях відповідності законам ЄС та повоєнного відновлення. На думку європарламентарів, важливо буде "будувати краще, ніж було" і пов'язати відновлення України з процесом реформ, який забезпечить їй європейську інтеграцію. Роберта Мецола вказала, що ці реформи можуть бути радикальними та болючими, особливо в умовах війни, проте місія народних депутатів полягає у тому, щоб донести до громадян України їхній зміст.
Більша частина засідання пройшла за зачиненими дверима: українська сторона вирішила не транслювати зустріч із євродепутатами, пояснивши це безпековими заходами.