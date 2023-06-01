Ексголову ВС залишили під вартою, але зменшили заставу

Захист Всеволода Князєва оскаржував застосований до ексголови Верховного суду запобіжний захід у виді тримання під вартою з альтернативою внесення 107,36 млн гривень застави.

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду (ВАКС) зменшила розмір застави ексголові Верховного суду (ВС) Всеволоду Князєву до 75 мільйонів гривень. "Постановлено нову ухвалу, якою зменшено розмір застави до 75 мільйонів гривень (...) В іншій частині ухвалу слідчого ВАКС залишити без змін", - сказав суддя під час засідання у середу, 31 травня, цитує "Укрінформ". Адвокат Князєва наполягав, що нині його підзахисний не має можливості внести заставу у розмірі 107,36 мільйона гривень, оскільки його депозитний рахунок арештований. Сторона захисту загалом вважає непомірною розмір визначеної застави та просила застосувати до колишнього керівника ВС м'якіші заходи, не пов'язані із триманням під вартою. Зокрема, пропонували домашній арешт. ВАКС раніше заарештував все майно і грошові кошти Князєва, якого підозрюють в хабарництві.

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Адвокати також клопотали про подальше проведення засідання у закритому режимі. Це клопотання суд задовольнив лише у частині відкриття інформації щодо стану здоров'я підсудного.

Як повідомлялось, 15 травня Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура заявили про викриття схеми одержання неправомірної вигоди керівництвом та суддями Верховного суду. Правоохоронці затримали голову ВС Князєва під час отримання ймовірно хабаря у розмірі 2,7 мільйона доларів. За даними НАБУ, у справі фігурують судді, керівництво Верховного суду та посередники власника групи "Фінанси і кредит", бізнесмена Костянтина Жеваго, який наразі перебуває за кордоном. Хабар, за даними слідства, посадовці суду отримали за ухвалення потрібного для Жеваго судового рішення.

16 травня 2023 року під час пленуму Верховного суду 140 суддів підтримали висловлення недовіри Князєву та ухвалили постанову про припинення його повноважень.

18 травня Вищий антикорупційний суд заарештував Князєва з альтернативою внесення застави у розмірі 107 мільйонів гривень.