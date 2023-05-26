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В Україні обрали нового голову Верховного СудуФото: Damien Meyer/AFP/Getty Images
ПолітикаУкраїна

Новим головою Верховного суду обрали Станіслава Кравченка

Ольга Журавльова
3 год. тому

Верховний суд обрав нового голову. Ним став голова Касаційного кримінального суду Станіслав Кравченко.

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Головою Верховного суду (ВС) України під час позачергового пленуму у п'ятницю, 26 травня, обрали суддю Станіслава Кравченка.

За це проголосували 108 суддів із 148 присутніх на позачерговому пленумі, передає "Укрінформ".

Станіслав Кравченко - голова Касаційного кримінального суду у складі Верховного суду, його кандидатура була запропонована групою суддів ВС. Окрім нього за посаду змагалися ще троє претендентів - Наталія Коваленко - суддя Касаційного адміністративного суду у складі ВС, Альберт Єзеров - суддя Касаційного адміністративного суду у складі Верховного суду, Іван Міщенко - суддя Касаційного господарського суду у складі Верховного суду. Судді Альберт Єзеров, Наталія Коваленко, Іван Міщенко набрали 2, 13, 14 голосів відповідно.

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З 2021 грудня до весни 2023 року головою Верховного суду був Всеволод Князєв.

Як повідомлялося, 15 травня НАБУ і САП заявили про викриття схеми одержання неправомірної вигоди керівництвом та суддями Верховного суду. Повідомлялося, що правоохоронці затримали голову ВС Князєва на хабарі у розмірі 2,7 мільйона доларів. За даними НАБУ, у справі фігурують судді, керівництво Верховного суду та посередники власника групи "Фінанси і кредит" бізнесмена Костянтина Жеваго, який наразі перебуває за кордоном.

18 травня Вищий антикорупційний суд заарештував Князєва з альтернативою внесення застави у розмірі 107 мільйонів гривень. Князєв оскаржив свій арешт.

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