Ексголові Верховного суду Князєву обрали запобіжний захід

Вищий антикорупційний суд обрав ексголові Верховного суду Всеволоду Князєву запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою 107 мільйонів гривень застави. Князєва підозрюють у хабарництві.

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) пізно ввечері четверга, 18 травня, частково задовольнив клопотання детективів Національного антикорупційного бюро (НАБУ) та обрав запобіжний захід у вигляді триманння під вартою ексголові Верховного суду Всеволоду Князєву, якого підозрюють у хабарництві. Про це у Facebook повідомила Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП).



Альтернативним запобіжним заходом суд визначив внесення 107 мільйонів 360 тисяч гривень застави. Строк дії запобіжного заходу - до 14 липня цього року.

Князева викрили на хабарі

15 травня НАБУ і САП заявили про викриття схеми одержання неправомірної вигоди керівництвом та суддями Верховного суду. Правоохоронці затримали голову ВС Князєва на хабарі у розмірі 2,7 мільйона доларів. За даними НАБУ, у справі фігурують судді, керівництво Верховного суду та посередники власника групи "Фінанси і кредит" бізнесмена Костянтина Жеваго, який наразі перебуває за кордоном. Хабар, за даними слідства, посадовці суду отримали за ухвалення потрібного для Жеваго судового рішення.

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16 травня 2023 року під час пленуму Верховного суду 140 суддів підтримали висловлення недовіри Князєву та ухвалили постанову про припинення його повноважень. 18 травня Вища рада правосуддя (ВРП) задовольнила подання САП, надавши дозвіл на утримання Князєва під вартою.

У разі доведення провини фігурантів справи, їм може загрожувати від восьми до 12 років позбавлення волі, а ця справа може стати найбільшим викриттям корупції у судовій гілці влади України.

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