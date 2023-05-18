ВРП дозволила тримати під вартою ексголову Верховного суду

Вища рада правосуддя (ВРП) на своєму засіданні у четвер, 18 травня, задовольнила подання Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) про надання дозволу на утримання під вартою колишнього голови Верховного Суду Всеволода Князєва, якого підозрюють у хабарництві.

За відповідне рішення проголосували 14 членів ВРП, проти - жодного, повідомляє агентство "Укрінформ". На розгляді цього подання був присутній Князєв разом зі своїм адвокатом, а також прокурор САП.

Тепер САП має можливість подати клопотання до Вищого антикорупційного суду щодо запобіжного заходу для Князєва у вигляді тримання під вартою, наголошує Центр протидії корупції у публікації в Telegram.

Напередодні, 17 травня, Вищий антикорупційний суд відмовився задовольнити скаргу захисту Князєва на його затримання.

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15 травня НАБУ і САП заявили про викриття схеми одержання неправомірної вигоди керівництвом та суддями Верховного Суду. Правоохоронці затримали голову ВС Князєва на хабарі у розмірі 2,7 мільйона доларів. За даними НАБУ, у справі фігурують судді, керівництво Верховного суду та посередники власника групи "Фінанси і кредит" бізнесмена Костянтина Жеваго, який наразі перебуває за кордоном. Хабар, за даними слідства, посадовці суду отримали за ухвалення потрібного для Жеваго судового рішення.

16 травня 2023 року під час пленуму Верховного Суду 140 суддів підтримали висловлення недовіри Князєву та ухвалили постанову про припинення його повноважень.

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У разі доведення провини фігурантів справи, їм може загрожувати від восьми до 12 років позбавлення волі, а ця справа може стати найбільшим викриттям корупції у судовій гілці влади України.