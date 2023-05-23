Всеволод Князєв оскаржив свій арешт

Того ж дня Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) повідомило про вилучення майже пів мільйона доларів США у справі за підозрою Всеволода Князєва, викритого на хабарництві. "НАБУ і САП під час обшуку вилучили велику суму готівки на майже пів мільйона доларів США, сховану учасниками злочину у справі за підозрою голови Верховного Суду. Наразі НАБУ і САП досліджують джерело походження і приналежність цих коштів", - ідеться в повідомленні НАБУ. Обшук було проведено 22 травня в рамках досудового розслідування отримання 2,7 мільйона доларів неправомірної вигоди головою ВС і адвокатом.
15 травня НАБУ і САП заявили про викриття схеми одержання неправомірної вигоди керівництвом та суддями Верховного суду. Правоохоронці затримали голову ВС Князєва на хабарі у розмірі 2,7 мільйона доларів. За даними НАБУ, у справі фігурують судді, керівництво Верховного суду та посередники власника групи "Фінанси і кредит" бізнесмена Костянтина Жеваго, який наразі перебуває за кордоном. Хабар, за даними слідства, посадовці суду отримали за ухвалення потрібного для Жеваго судового рішення.
18 травня Вищий антикорупційний суд заарештував Князєва з альтернативою внесення застави у розмірі 107 мільйонів гривень.
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