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Ексголова Верховного суду Всеволод Князєв
Всеволод КнязєвФото: Lev Radin/Pacific Press/picture alliance
Закон і правоУкраїна

Всеволод Князєв оскаржив свій арешт

Валерій Сааков
2 год. тому

Ексголова ВС Всеволод Князєв не згоден з рішенням суду арештувати його у справі про хабарництво. Тим часом правоохоронці під час обшуку в рамках його справи вилучили ще пів мільйона доларів.

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Колишній голова Верховного суду Всеволод Князєв оскаржив рішення суду про його арешт із заставою у понад 100 мільйонів гривень. Про це у вівторок, 23 травня, повідомляє агенція "Українськi новини" з посиланням на відповідні судові матеріали.

Як повідомляється, захист Князєва подав апеляційну скаргу до Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду. Дата розгляду скарги при цьому ще не визначена. Водночас по справі призначено склад суду.

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Того ж дня Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) повідомило про вилучення майже пів мільйона доларів США у справі за підозрою Всеволода Князєва, викритого на хабарництві. "НАБУ і САП під час обшуку вилучили велику суму готівки на майже пів мільйона доларів США, сховану учасниками злочину у справі за підозрою голови Верховного Суду. Наразі НАБУ і САП досліджують джерело походження і приналежність цих коштів", - ідеться в повідомленні НАБУ. Обшук було проведено 22 травня в рамках досудового розслідування отримання 2,7 мільйона доларів неправомірної вигоди головою ВС і адвокатом. 

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15 травня НАБУ і САП заявили про викриття схеми одержання неправомірної вигоди керівництвом та суддями Верховного суду. Правоохоронці затримали голову ВС Князєва на хабарі у розмірі 2,7 мільйона доларів. За даними НАБУ, у справі фігурують судді, керівництво Верховного суду та посередники власника групи "Фінанси і кредит" бізнесмена Костянтина Жеваго, який наразі перебуває за кордоном. Хабар, за даними слідства, посадовці суду отримали за ухвалення потрібного для Жеваго судового рішення.

18 травня Вищий антикорупційний суд заарештував Князєва з альтернативою внесення застави у розмірі 107 мільйонів гривень.

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