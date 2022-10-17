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Вірменські солдати в прикордонній зоні (ілюстративне фото)Фото: Aschot Gazazyan/DW
КонфліктиВірменія

ЄС направить місію до Вірменії на кордон із Азербайджаном

Аліна Коломієць
2 год. тому

Місія Євросоюзу складатиметься з 40 експертів і працюватиме у Вірменії на кордоні з Азербайджаном не довше двох місяців.

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Європейський Союз вирішив у понеділок, 17 жовтня, направить спостерігачів до прикордонних із Азербайджаном районів Вірменії.

Як повідомляється на сайті Ради ЄС, це рішення схвалили після чотиристоронньої зустрічі між президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим, прем'єр-міністром Вірменії Ніколом Пашиняном, президентом Франції Еммануелем Макроном і президентом Європейської Ради Шарлем Мішелем 6 жовтня.

Місія 40 спостерігачів триватиме до двох місяців

"Направлення Євросоюзом до 40 експертів ЄС зі спостереження вздовж міжнародного кордону Вірменії з Азербайджаном буде спрямоване на зміцнення довіри у нестабільній ситуації, яка ставить під загрозу життя людей та процес врегулювання конфлікту", - сказав верховний представник ЄС із закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель.

Експерти з моніторингу тимчасово перенаправлять зі складу місії ЄС у Грузії. Остання вживає оперативних кроків, щоби це рішення не вплинуло на її можливості моніторингу в Грузії.

Тривалість місії на кордоні Вірменії та Азербайджану попередньо обмежена двома місяцями.

Росія втрачає вплив у регіоні?

Багаторічний конфлікт між Вірменією та Азербайджаном щодо Нагірного Карабаху неодноразово переростав у повноцінні бойові дії. Тільки минулого місяця з обох сторін вбили щонайменше 286 людей. Найсерйозніша від 2020 року ескалація закінчилась перемир'ям, укладеним за посередництва США.

Як зазначало тоді агентство AFP, Росія, яка почала повномасштабну війну проти України, схоже, втратила вплив у регіоні, а провідну роль в посередництві у процесі нормалізації відносин між Вірменією та Азербайджаном у цій ситуації беруть на себе США та ЄС. 

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