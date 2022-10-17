ЄС направить місію до Вірменії на кордон із Азербайджаном

Як повідомляється на сайті Ради ЄС, це рішення схвалили після чотиристоронньої зустрічі між президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим, прем'єр-міністром Вірменії Ніколом Пашиняном, президентом Франції Еммануелем Макроном і президентом Європейської Ради Шарлем Мішелем 6 жовтня.
Місія 40 спостерігачів триватиме до двох місяців
"Направлення Євросоюзом до 40 експертів ЄС зі спостереження вздовж міжнародного кордону Вірменії з Азербайджаном буде спрямоване на зміцнення довіри у нестабільній ситуації, яка ставить під загрозу життя людей та процес врегулювання конфлікту", - сказав верховний представник ЄС із закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель.
Експерти з моніторингу тимчасово перенаправлять зі складу місії ЄС у Грузії. Остання вживає оперативних кроків, щоби це рішення не вплинуло на її можливості моніторингу в Грузії.
Тривалість місії на кордоні Вірменії та Азербайджану попередньо обмежена двома місяцями.
Як зазначало тоді агентство AFP, Росія, яка почала повномасштабну війну проти України, схоже, втратила вплив у регіоні, а провідну роль в посередництві у процесі нормалізації відносин між Вірменією та Азербайджаном у цій ситуації беруть на себе США та ЄС.
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