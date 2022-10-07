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Багаторічний конфлікт між Вірменією та Азербайджаном щодо Нагірного Карабаху неодноразово переростав у повноцінні бойові дії
Багаторічний конфлікт між Вірменією та Азербайджаном щодо Нагірного Карабаху неодноразово переростав у повноцінні бойові діїФото: Aschot Gazazyan/DW
КонфліктиВірменія

Євросоюз направить цивільну місію до Вірменії

Віталій Кропман | Анастасія Шепелева
1 год. тому

Місія, завдання якої - допомогти Вірменії у делімітації кордону з Азербайджаном, розпочне свою роботу у жовтні. Її метою, зокрема, є зміцнення довіри між сторонами.

https://www.dw.com/uk/evrosouz-napravit-civilnu-misiu-do-virmenii/a-63368255

Європейський Союз направить цивільну місію до Вірменії для надання допомоги у делімітації кордонів із Азербайджаном. Про це оголосили у п'ятницю, 7 жовтня, у Празі, після тривалої зустрічі прем'єр-міністра Вірменії Нікола Пашиняна, президента Азербайджану Ільхама Алієва, президента Франції Еммануеля Макрона і голови Європейської Ради Шарля Мішеля, повідомляє Reuters.

Як зазначається у заяві, зробленій після переговорів, місія розпочне свою роботу у жовтні та триватиме максимум два місяці. "Мета цієї місії - зміцнити довіру та через свої звіти сприяти роботі прикордонних комісій", - наголошується у спільній заяві, опублікованій після переговорів. У ній також зазначається, що Вірменія та Азербайджан підтвердили свою відданість статуту ООН та Алма-Атинській декларації 1991 року, в якій обидві сторони визнають територіальну цілісність та суверенітет одна одної.

Росія втрачає вплив у регіоні?

Багаторічний конфлікт між Вірменією та Азербайджаном щодо Нагірного Карабаху неодноразово переростав у повноцінні бойові дії. Тільки минулого місяця з обох сторін вбили щонайменше 286 людей. Найсерйозніша від 2020 року ескалація закінчилась перемир'ям, укладеним за посередництва США

Росія, яка почала повномасштабну війну проти України, схоже, втратила вплив у регіоні, зазначає агентство AFP. У цій ситуації США та ЄС беруть на себе провідну роль у посередництві у процесі нормалізації відносин між Вірменією та Азербайджаном.

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