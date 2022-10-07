Євросоюз направить цивільну місію до Вірменії

Європейський Союз направить цивільну місію до Вірменії для надання допомоги у делімітації кордонів із Азербайджаном. Про це оголосили у п'ятницю, 7 жовтня, у Празі, після тривалої зустрічі прем'єр-міністра Вірменії Нікола Пашиняна, президента Азербайджану Ільхама Алієва, президента Франції Еммануеля Макрона і голови Європейської Ради Шарля Мішеля, повідомляє Reuters.
Як зазначається у заяві, зробленій після переговорів, місія розпочне свою роботу у жовтні та триватиме максимум два місяці. "Мета цієї місії - зміцнити довіру та через свої звіти сприяти роботі прикордонних комісій", - наголошується у спільній заяві, опублікованій після переговорів. У ній також зазначається, що Вірменія та Азербайджан підтвердили свою відданість статуту ООН та Алма-Атинській декларації 1991 року, в якій обидві сторони визнають територіальну цілісність та суверенітет одна одної.
Росія, яка почала повномасштабну війну проти України, схоже, втратила вплив у регіоні, зазначає агентство AFP. У цій ситуації США та ЄС беруть на себе провідну роль у посередництві у процесі нормалізації відносин між Вірменією та Азербайджаном.
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