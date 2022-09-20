Блінкен зустрівся з главами МЗС Вірменії та Азербайджану

Зустріч держсекретаря США з міністрами закордонних справ Вірменії та Азербайджану стала першою після останнього загострення конфлікту у районі Нагірного Карабаху.

Держсекретар США Ентоні Блінкен у понеділок, 19 вересня, провів у Нью-Йорку тристоронню зустріч із міністрами закордонних справ Вірменії та Азербайджану - Араратом Мірзояном та Джейхуном Байрамовим. Це були перші прямі переговори сторін із початку останнього загострення конфлікту навколо Нагірного Карабаху, наголосили у Держдепі.

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Як повідомив прессекретар американського зовнішньополітичного відомства Нед Прайс, під час зустрічі з Мірзояном і Байрамовим Блінкен висловив співчуття у зв'язку із загибеллю людей у ​​ході конфлікту та наголосив на необхідності запобігання подальшим бойовим діям.

"Вони обговорили подальші кроки (у бік деескалації конфлікту. - Ред.), а держсекретар закликав сторони зустрітися ще раз до кінця місяця", - зазначив Прайс.

Готовність Вірменії та Азербайджану до миру

У коментарі, зробленому перед зустріччю з главами МЗС Вірменії та Азербайджану, Блінкен зазначив, що Вашингтон "натхненний тим фактом, що бої припинилися і за останні кілька днів не було нових військових дій".

Днем раніше, 18 вересня, Ентоні Блінкен зателефонував президенту Азербайджану Ільхаму Алієву і закликав його дотримуватися перемир'я на кордоні з Вірменією, відвести війська і вирішувати всі спірні питання шляхом мирних переговорів.

16 вересня Блінкен також провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Вірменії Ніколом Пашиняном. Як сказав держсекретар США 19 вересня, як Пашинян, так і Алієв запевнили, що вони готові до встановлення миру. "Військового вирішення розбіжностей між Вірменією та Азербайджаном не існує. Але є, я думаю, шлях до міцного миру, який розв'яже розбіжності дипломатичним шляхом. Сполучені Штати готові зробити все можливе, щоб підтримати ці зусилля", - зазначив Блінкен.

Конфлікт навколо Нагірного Карабаху

Конфлікт Вірменії та Азербайджану вкотре загострився у ніч проти 13 вересня. За версією міноборони Вірменії, Азербайджан розпочав обстріл у напрямку прикордонних населених пунктів Варденіс, Сотк, Артаніш, Ішханасар, Горіс та Капан. У Баку ж звинуватили Єреван у "масштабній диверсії" на кордоні на Дашкесанському, Кельбаджарському та Лачинському напрямках.

Внаслідок боїв загинули понад 230 людей. У ніч на 15 вересня було досягнуто домовленості про перемир'я.

Пелосі про конфлікт між Вірменією та Азербайджаном

18 вересня голова Палати представників США Ненсі Пелосі під час візиту до Вірменії заявила, що засуджує "незаконні та смертоносні атаки Азербайджану" на прикордонну територію Вірменії. Зі свого боку, Баку розкритикував цю заяву за "необґрунтовані та несправедливі звинувачення", висунуті проти Азербайджану, і назвав їх "неприйнятними".

Того ж дня у Єревані кілька сотень демонстрантів влаштували протест із вимогою виходу Вірменії з Організації договору колективної безпеки (ОДКБ). На думку протестувальників, організація не вжила жодних заходів для запобігання атакам проти Вірменії з боку Азербайджану.