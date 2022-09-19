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Зруйнований будинок у Варденісі, Вірменія
Зруйнований будинок у Варденісі, ВірменіяФото: Alexander Patrin/TASS/dpa/picture alliance
ПолітикаВірменія

Блінкен закликав Алієва дотримуватися перемир'я з Вірменією

Євгенія Наконечна | Олександра Іванова
14 хв. тому

У розмові з президентом Азербайджану держсекретар США закликав його вирішувати всі суперечки з Вірменією мирними переговорами.

https://www.dw.com/uk/blinken-zaklikav-alieva-dotrimuvatisa-peremira-z-virmenieu/a-63166801

Держсекретар США Ентоні Блінкен під час розмови з президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим закликав дотримуватися режиму припинення вогню в прикордонному конфлікті з Вірменією, відвести війська і працювати над вирішенням усіх важливих суперечок з Єреваном шляхом мирних переговорів, повідомляє в неділю, 18 вересня, пресслужба Держдепу США.

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Про те, що Єреван і Баку домовилися про перемир'я з вечора 14 вересня, повідомив Радбез Вірменії, зазначивши, що жодного документа чи домовленості з Азербайджаном на цю тему письмово не існує.

Конфлікт Вірменії та Азербайджану

Конфлікт Вірменії та Азербайджану вчергове загострився у ніч проти 13 вересня. За версією міноборони Вірменії, Азербайджан розпочав обстріл у напрямку прикордонних населених пунктів Варденіс, Сотк, Артаніш, Ішханасар, Горіс та Капан. У Баку ж звинуватили Єреван у "масштабній диверсії" на кордоні на Дашкесанському, Кельбаджарському та Лачинському напрямках.

14 вересня прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян повідомив, що внаслідок зіткнень на вірмено-азербайджанському кордоні загинуло понад 100 вірменських військових. Наступного дня, 15 вересня, міністерство оборони Азербайджану опублікувало оновлений список військовослужбовців, які загинули у боях на кордоні з Вірменією 12-14 вересня, з іменами 71 військовослужбовця.

Пелосі про конфлікт між Вірменією та Азербайджаном

18 вересня голова Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі під час свого візиту до Вірменії заявила, що засуджує "незаконні та смертоносні атаки Азербайджану" на прикордонну територію Вірменії.

Того ж дня у Єревані кілька сотень демонстрантів вийшли на вулиці з вимогою виходу Вірменії з Організації договору колективної безпеки (ОДКБ). На думку протестувальників, організація не вжила жодних заходів для запобігання атакам проти Вірменії з боку Азербайджану.

Раніше, 14 вересня, кілька тисяч людей у ​​Єревані вимагали відставки Пашиняна, побоюючись, що він може відмовитись від претензій Вірменії на територію Нагірного Карабаху.

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