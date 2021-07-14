Екссуддя Микола Чаус намагається через суд повернутися на посаду

Колишній суддя Дніпровського районного суду Києва Микола Чаус, підозрюваний в отриманні хабаря в 150 тисяч доларів, звернувся до Окружного адміністративного суду Києва з проханням скасувати наказ про його звільнення. Про це у вівторок, 21 грудня повідомляє пресслужба суду.

"До ОАСК надійшло два позови від Миколи Чауса. Позивач, зокрема, просить суд визнати незаконним та скасувати наказ Дніпровського районного суду міста Києва "Про відрахування зі штату суддів судді Чауса Миколи Олексійовича", - йдеться у повідомленні.

Крім того, Чаус просить визнати протиправним притягнення його до дисциплінарної відповідальності. У суді поки вирішують, чи відкривати провадження за цими позовами.

Днями повідомлялося, що Чаус не з'явився на засіданні Вищого антикорупційного суду (ВАКС) через госпіталізацію до лікарні у зв'язку з втратою слуху. Внаслідок цього судовий розгляд у його справі тимчасово призупинили. Втім, як зазначали адвокати екссуді, він планував прийти на наступне засідання ВАКС 21 грудня попри лікування. До 24 січня 2022 року Чаус перебуває під цілодобовим домашнім арештом.

Справа Чауса

Вища рада правосуддя України звільнила Миколу Чауса з посади судді Дніпровського районного суду Києва в листопаді 2017 року. У грудні того ж року його було відраховано зі штату суддів цього суду.

Чауса спіймали на хабарі у 150 тисяч доларів у серпні 2016 року. За це він начебто обіцяв ухвалити "потрібне рішення" у справі про торгівлю наркотиками. Під час обшуків з'ясувалося, що гроші було покладено у скляні банки, які закопано на городі. Йому загрожує позбавлення волі на термін від восьми до 12 років.

Це не єдина справа, в якій фігурує екссуддя. Аби уникнути покарання, Чаус втік до Молдови, де намагався отримати політичний притулок, але зазнав невдачі. Зрештою він опинився в Україні в 2021 році за незвичних обставин і заявив про викрадення. У Службі безпеки України (СБУ) тоді сказали, що екссуддя звернувся до них із заявою про викрадення і позбавлення волі. Наприкінці липня в Офісі генпрокурора повідомили, що колишнього суддю визнано потерпілим у справі про його викрадення і допитано у зазначеному кримінальному провадженні.

Читайте також: Долари в банці та викрадення: історія екссудді Чауса схожа на блокбастер