 СБУ розслідує викрадення судді Чауса в Молдові та перетин ним кордону України | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 08.05.2021

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Новини

СБУ розслідує викрадення судді Чауса в Молдові та перетин ним кордону України

Обставини викрадення в Молдові українського судді-утікача Миколи Чауса, який уславився схованками для хабарів у скляних банках на городі, розслідує і Служба безпеки України.

СБУ розслідує викрадення судді Миколи Чауса в Молдові та перетин ним кордону України

СБУ розслідує викрадення судді Миколи Чауса в Молдові та перетин ним кордону України

Служба безпеки України (СБУ) розслідує кримінальне провадження за фактом викрадення українського судді Миколи Чауса у Молдові та незаконного переправлення його через кордон. Про це у суботу, 8 травня, інформагенції "Інтерфакс-Україна" повідомили в пресцентрі СБУ.

"Слідчі СБУ здійснюють досудове розслідування кримінального провадження за фактами викрадення екссудді Миколи Чауса та незаконного переправлення його через державний кордон", - зазначили в спецслужбі. Розслідування проводиться за статтями Кримінального кодексу про незаконне позбавлення волі або викрадення людини та про незаконне переправлення осіб через державний кордон України. 

Втеча Чауса в Молдову і його ймовірне викрадення у Кишиневі

Нагадаємо, у 2016 році українські правоохоронці затримали тодішнього суддю Дніпровськеого суду Києва Миколу Чауса на ймовірному хабарі у 150 тисяч доларів. Під час обшуків з'ясувалося, що він сховав хабар у скляні банки, які закопав на своєму городі. Поки з нього не зняли суддівський імунітет, Чаус залишив територію України, вилетівши приватним літаком до Молдови. Чауса оголосили в національний і міжнародний розшук. В Україні йому загрожує позбавлення волі на термін від 8 до 12 років.

Оскільки Чаус прибув до Молдови нелегально, то наприкінці 2016 року здався молдовській владі і попросив політичного притулку.

Утім, у наданні притулку Чаусу було відмовлено - остаточно у березні 2021 року.  На початку квітня з'явилося повідомлення про зникнення Чауса та ймовірне його викрадення. Президентка Молдови Майя Санду обурилася викраденням у Кишиневі Чауса, а міністр внутрішніх справ країни Павел Войко заявив, що поліція вживає всіх заходів для розшуку й затримання причетних до викрадення українського судді. Парламент Молдови створив комісію з розслідування обставин можливого викрадення Чауса.

Деякі молдовські ЗМІ висловили припущення, що викраденого суддю Чауса вивезли в Румунію. В українських ЗМІ з'явилися версії, що Чауса викрали співробітники ГУР міноборони, щоб дискредитувати свідка у справі "вагнергейт". Версію про викрадення Чауса українськими розвідниками підтверджують і ЗМІ, які посилаються на дані розслідування молдовських правоохоронців. Останні, зокрема, встановили, що до викрадення екссудді можуть бути причетні понад десяток українців, а вивезли Чауса з країни, ймовірно, на автомобілі посольства України в Молдові, за кермом якої був співробітник цього диппредставництва.

Тим часом генпрокурорка України Ірина Венедіктова заявляла, що їй невідоме місцеперебування Чауса, викраденого в Молдові. "Безпосередньо де перебуває пан Чаус на сьогодні мені, як генеральному прокурору, невідомо", - запевнила вона. Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки викликав міністра закордонних справ Дмитра Кулебу та керівника Служби зовнішньої розвідки Валерія Кондратюка для надання пояснень щодо викрадення Чауса.

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