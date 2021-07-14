 Екссудді Миколі Чаусу подовжили домашній арешт | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 11.10.2021

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Екссудді Миколі Чаусу подовжили домашній арешт

Колишньому судді з Києва Миколі Чаусу, якого звинувачують в отриманні хабаря у 150 тисяч доларів, подовжили домашній арешт до 14 грудня.

Екссуддя Микола Чаус

Екссуддя Микола Чаус

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) в понеділок, 11 жовтня, подовжив екссудді Миколі Чаусу запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту до 14 грудня 2021 року, повідомили в Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі (САП). Чаус перебуває під цілодобовим домашнім арештом із зобов'язанням носити електронний браслет з серпня 2021 року. Тоді ж НАБУ завершило розслідування його справи за обвинуваченням у хабарництві.

Крім того, суд зобов'язав Чауса прибувати за вимогою до детектива, прокурора або суду, не залишати місце проживання без дозволу детектива, повідомляти про зміну свого місця проживання та праці, а також здати закодонний паспорт. Також Чаус тепер зобов'язаний утримуватися від спілкування з низкою людей, яких визначив суд.

Читайте також: Долари в банці та викрадення: історія екссудді Чауса схожа на блокбастер

Справа Чауса

Екссуддю Дніпровського райсуду Києва Чауса спіймали на хабарі у 150 тисяч доларів у серпні 2016 року. За це він начебто обіцяв ухвалити "потрібне рішення" у справі про торгівлю наркотиками. Під час обшуків з'ясувалося, що гроші було покладено у скляні банки, які закопано на городі. Йому загрожує позбавлення волі на термін від 8 до 12 років. 

Це не єдина справа, в якій фігурує екссуддя. Аби уникнути покарання, Чаус втік до Молдови, де намагався отримати політичний притулок, але зазнав невдачі. Зрештою він опинився в Україні в 2021 році за незвичних обставин і заявив про викрадення. У Службі безпеки України (СБУ) тоді сказали, що екссуддя звернувся до них із заявою про викрадення і позбавлення волі. Наприкінці липня в Офісі генпрокурора повідомили, що колишнього суддю визнано потерпілим у справі про його викрадення і допитано у зазначеному кримінальному провадженні.

Дивитись відео 02:36

Як виникла корупція? (14.07.2021)

 

DW.COM

У Молдові викрали скандального українського суддю Миколу Чауса

Українського суддю-утікача Миколу Чауса, який уславився схованками для хабарів у скляних банках на городі, викрали в центрі Кишинева. Нещодавно йому відмовили у наданні політичного притулку в Молдові.  

Судді Чаусу відмовили в політичному притулку в Молдові - ЗМІ

Скандальний український суддя Микола Чаус, який прославився тим, що ховав хабарі в скляних банках на городі, отримав відмову у наданні політичного притулку в Молдові.  

НАБУ: Ексуддю Чауса затримали правоохоронці

Колишнього суддю-утікача Миколу Чауса затримали співробітники Служби безпеки України, повідомив його адвокат. НАБУ закликало правоохоронців передати Чауса їм.  

Реклама

Докладно

У Шотландії розбудовують енергію з природних джерел

Альтернатива газу й нафті з Шотландії (відео)

Що очікує афганських біженців у ЄС. Підводні турбіни як альтернатива газу й нафті. Французький сир зроблений у Польщі.  

Електромобілі викликали потужні зміни на автомобільному ринку Німеччини

Електромобілі викликали стрімкі зміни на авторинку ФРН

Конкуренція між двигунами внутрішнього згоряння й електромоторами різко загострюється.  