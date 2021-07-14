Екссудді Миколі Чаусу подовжили домашній арешт

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) в понеділок, 11 жовтня, подовжив екссудді Миколі Чаусу запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту до 14 грудня 2021 року, повідомили в Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі (САП). Чаус перебуває під цілодобовим домашнім арештом із зобов'язанням носити електронний браслет з серпня 2021 року. Тоді ж НАБУ завершило розслідування його справи за обвинуваченням у хабарництві.

Крім того, суд зобов'язав Чауса прибувати за вимогою до детектива, прокурора або суду, не залишати місце проживання без дозволу детектива, повідомляти про зміну свого місця проживання та праці, а також здати закодонний паспорт. Також Чаус тепер зобов'язаний утримуватися від спілкування з низкою людей, яких визначив суд.

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Справа Чауса

Екссуддю Дніпровського райсуду Києва Чауса спіймали на хабарі у 150 тисяч доларів у серпні 2016 року. За це він начебто обіцяв ухвалити "потрібне рішення" у справі про торгівлю наркотиками. Під час обшуків з'ясувалося, що гроші було покладено у скляні банки, які закопано на городі. Йому загрожує позбавлення волі на термін від 8 до 12 років.

Це не єдина справа, в якій фігурує екссуддя. Аби уникнути покарання, Чаус втік до Молдови, де намагався отримати політичний притулок, але зазнав невдачі. Зрештою він опинився в Україні в 2021 році за незвичних обставин і заявив про викрадення. У Службі безпеки України (СБУ) тоді сказали, що екссуддя звернувся до них із заявою про викрадення і позбавлення волі. Наприкінці липня в Офісі генпрокурора повідомили, що колишнього суддю визнано потерпілим у справі про його викрадення і допитано у зазначеному кримінальному провадженні.