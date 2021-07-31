 Офіс генпрокурора: Суддя Чаус - і підозрюваний, і потерпілий | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 02.08.2021

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Офіс генпрокурора: Суддя Чаус - і підозрюваний, і потерпілий

У НАБУ Микола Чаус є підозрюваним у хабарництві, а СБУ надала йому захист як потерпілому від викрадення. Офіс генпрокурора забезпечує "ефективну комунікацію" між органами досудового розслідування.

Колишній суддя Микола Чаус одночасно є і підозрюваним, і потерпілим

Колишній суддя Микола Чаус одночасно є і підозрюваним, і потерпілим

Колишній скандальний суддя Микола Чаус одночасно є і підозрюваним, і потерпілим. Про це у понеділок, 2 серпня, повідомив Офіс генпрокурора, передає агенція "Інтерфакс-Україна". Зокрема, Національне антикорупційне бюро з 2016 року розслідує кримінальне провадження за фактом вимагання та одержання неправомірної вигоди в особливо великому розмірі суддею Чаусом. В ньому він є підозрюваним і щодо нього суд у 2017 році заочно обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Водночас головне слідче управління СБУ здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом викрадення Чауса під час його перебування за кордоном, а також незаконного переправлення його через державний кордон України. "30 липня 2021 року колишнього суддю визнали потерпілим і допитали у зазначеному кримінальному провадженні", - додали в Офісі генпрокурора. У відомстві пояснили, що за заявою потерпілого слідчі СБУ ухвалили рішення про застосування щодо Чауса заходів безпеки, спрямованих на захист його життя і здоров'я від протиправних посягань із боку невстановлених осіб.

"Різні процесуальні статуси цієї особи у кримінальних провадженнях не є взаємовиключними і не можуть впливати на перебіг розслідування цих проваджень", - зазначили в Офісі генпрокурора. Там додали, що вживають заходів для забезпечення ефективної комунікації органів досудового розслідування.

Ймовірне викрадення Чауса у Кишиневі

Нагадаємо, у 2016 році українські правоохоронці затримали Миколу Чауса на ймовірному хабарі у 150 тисяч доларів. Під час обшуків з'ясувалося, що гроші було покладено у скляні банки, які закопано на городі. Поки з нього не зняли суддівський імунітет, Чаус залишив територію України, вилетівши приватним літаком до Молдови. Чауса оголосили в національний і міжнародний розшук. В Україні йому загрожує позбавлення волі на термін від 8 до 12 років.

Наприкінці 2016 року Чаус попросив політичного притулку в Молдові. Утім, у наданні притулку йому було відмовлено - остаточно у березні 2021 року. На початку квітня з'явилося повідомлення про зникнення Чауса та ймовірне його викрадення.

Поява Чауса в Україні 

30 липня деякі українські ЗМІ повідомили про те, що викраденого у Молдові екссуддю Чауса нібито знайшли в селі Мазурівка у Вінницькій області. За цією інформацією, його виявив сільський староста, який повідомив про це правоохоронцям.

Своєю чергою Національне антикорупційне бюро України повідомило, що українські правоохоронці затримали Миколу Чауса, але після цього вони не виходили на зв'язок із детективами НАБУ. Там закликали дотримуватися закону та передати Чауса представникам НАБУ.

Своєю чергою в СБУ повідомили, що Чаус сам звернувся до співробітників Служби безпеки України із заявою про викрадення і позбавлення волі.

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