НАБУ: Ексуддю Чауса затримали правоохоронці

Українські правоохоронці затримали підозрюваного екссуддю Дніпровського районного суду Києва Миколу Чауса, але після цього вони не виходили на зв'язок із детективами Національного антикорупційного бюро України (НАБУ), повідомили в бюро у п'ятницю, 30 липня. Там закликали правоохоронців дотримуватися закону та передати Чауса представникам НАБУ.

Водночас адвокат Чауса Ростислав Кравець повідомив, що його підзахисного затримали співробітники Служби безпеки України. "Інформація про те, що СБУ його затримала, підтверджується ... Далі, найімовірніше, СБУ його привезе до Києва ... Можу припускати, що його привезуть до антикорупційного суду для обрання запобіжного заходу", - сказав Кравець в ефірі телеканалу "Прямий".

Раніше деякі українські ЗМІ повідомили про те, що викраденого у Молдові екссуддю Чауса нібито знайшли в селі Мазурівка у Вінницькій області. За цією інформацією, його виявив сільський староста, який повідомив про це правоохоронцям. Журналіст Юрій Бутусов у Facebook пізніше повідомив, що працівники Національної поліції після прибуття намагалися затримати Чауса, проте, за його даними, співробітники СБУ "відбили" екссуддю в поліцейських і вивезли в невідомому напрямку.

Втеча Чауса в Молдову і його ймовірне викрадення у Кишиневі

Нагадаємо, у 2016 році українські правоохоронці затримали тодішнього суддю Дніпровського суду Києва Миколу Чауса на ймовірному хабарі у 150 тисяч доларів. Під час обшуків з'ясувалося, що гроші було покладено у скляні банки, які закопано на городі. Поки з нього не зняли суддівський імунітет, Чаус залишив територію України, вилетівши приватним літаком до Молдови. Чауса оголосили в національний і міжнародний розшук. В Україні йому загрожує позбавлення волі на термін від 8 до 12 років.

Наприкінці 2016 року Чаус попросив політичного притулку в Молдові. Утім, у наданні притулку йому було відмовлено - остаточно у березні 2021 року. На початку квітня з'явилося повідомлення про зникнення Чауса та ймовірне його викрадення. Президентка Молдови Майя Санду обурилася викраденням у Кишиневі Чауса, а міністр внутрішніх справ країни Павел Войко заявив, що поліція вживає всіх заходів для розшуку й затримання причетних до викрадення. Парламент Молдови створив комісію з розслідування обставин можливого викрадення Чауса.