Експрезиденти Польщі закликали уряд припинити блокувати бюджет ЄС

Троє колишніх президентів Польщі у вівторок, 8 грудня, звернулись до уряду та чинного президента країни Анджея Дуди з проханням утриматись від подальшого блокування бюджету ЄС.

Вето було б зрозумілим рішенням, якби погоджений бюджетний пакет Європейського Союзу був би несприятливим або несправедливим для Польщі, ідеться у листі Леха Валенси, Александера Квасневського та Броніслава Коморовського. Однак, у даному разі про це не йдеться - Польща брала участь в обговоренні бюджету та схвалила його. "Тому ми закликаємо польського президента, прем'єр-міністра та уряд не шантажувати надалі решту країн ЄС ветуванням бюджету ЄС", - наголошують три експрезиденти, інформує агенція новин dpa.

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У відкритому листі Валенса, Квасневський та Коморовський нагадують, що "не існує унікальної польської версії правової держави, яка б відрізнялася від європейської версії і дотримання якої польський уряд, вочевидь, вимагає".

Як відомо, 16 листопада Польща та Угорщина наклали вето на бюджетний пакет ЄС на період з 2021 до 2027 року з фондом відновлення від коронавірусної кризи. Причиною блокування стало невдоволення Варшави і Будапешта прив'язкою виділення коштів ЄС до дотримання країнами-членами об'єднання принципів верховенства права. Як відомо, щодо обох країн у Брюсселі вже кілька років триває процедура, яка зрештою може призвести до позбавлення країн права голосу в ЄС.

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