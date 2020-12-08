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Броніслав Коморовський

Броніслав Коморовський - колишній президент Польщі. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Броніслав Коморовський".

Броніслав Коморовський був президентом Польщі з 2010 до 2015 року. Він належить до ліберально-консервативної Громадянської платформи. Свого часу Броніслав Коморовський очолював міністерство оборони Польщі, а також головував в польському Сеймі. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Експрезиденти Польщі закликали уряд припинити блокувати бюджет ЄС

Експрезиденти Польщі закликали уряд припинити блокувати бюджет ЄС 08.12.2020

Не існує унікальної польської версії правової держави, наголошують Лех Валенса, Александер Квасневський і Броніслав Коморовський.

Президентські вибори у Польщі: Дуда проти Тшасковського

Президентські вибори у Польщі: Дуда проти Тшасковського 12.07.2020

У другому турі голосування на виборах президента Польщі нинішній глава держави Анджей Дуда змагається з опозиціонером Рафалом Тшасковським.
Тисячі поляків взяли участь у марші на захист свободи

Тисячі поляків взяли участь у марші на захист свободи 04.06.2016

У Польщі відзначили 27 років з часу проведення перших частково вільних виборів маршем на захист свободи і демократії. Акцію підтримали три екс-президенти країни.
Польські екс-президенти вважають, що країна рухається до авторитаризму

Польські екс-президенти вважають, що країна рухається до авторитаризму 25.04.2016

Польща може перетворитися на авторитарну державу. Про це у спільній заяві застерегли троє колишніх президенти Польщі Лех Валенса, Александер Кваснєвський та Броніслав Коморовський.
У Раді Європи закликають президента Польщі не підписувати новий закон про ЗМІ

У Раді Європи закликають президента Польщі не підписувати новий закон про ЗМІ 05.01.2016

Слідом за Єврокомісією до критики нового польського закону про ЗМІ долучилася і Рада Європи. Комісар РЄ з прав людини звернувся до президента Польщі із закликом не ставити свій підпис під документом.
Дуда замість Коморовського: нові відносини з Україною?

Дуда замість Коморовського: нові відносини з Україною? 06.08.2015

Анджей Дуда склав присягу президента Польщі. Новий голова держави обіцяє внести корективи у зовнішню політику. Чого очікувати у відносинах з Україною?
Анджей Дуда: пріоритет зовнішньої політики - відносини із сусідами

Анджей Дуда: пріоритет зовнішньої політики - відносини із сусідами 06.08.2015

6 серпня консерватор Анджей Дуда став новим президентом Польщі. Політик обіцяє посилити співпрацю з НАТО та збільшити роль Польщі в ЄС.
Коморовський створить інститут для сприяння польсько-українським відносинам

Коморовський створить інститут для сприяння польсько-українським відносинам 05.08.2015

Інститут, який нинішній президент Польщі Броніслав Коморовський відкриє після завершення каденції, сконцентрується на відносинах Польщі з Україною та розвитку підприємництва.
Анджей Дуда офіційно переміг на виборах президента Польщі

Анджей Дуда офіційно переміг на виборах президента Польщі 25.05.2015

На президентських виборах у Польщі консерватор Анджей Дуда набрав 51,55 відсотка голосів виборців. Його конкурент - чинний президент Польщі Броніслав Коморовський - здобув 48,45 відсотка голосів.
Націонал-консерватор Анджей Дуда стає новим президентом Польщі

Націонал-консерватор Анджей Дуда стає новим президентом Польщі 25.05.2015

Президент Росії Володимир Путін наголосив на важливості відносин із Польщею заради стабільності в Європі. Тим часом на Заході ще очікують офіційних підсумків голосування.
Екзит-поли: На президентських виборах у Польщі переміг Анджей Дуда

Екзит-поли: На президентських виборах у Польщі переміг Анджей Дуда 24.05.2015

За даними екзит-полів, у другому турі виборів президента Польщі здобув перемогу опозиційний політик Анджей Дуда з 53 відсотками голосів виборців.
Президентські вибори в Польщі продовжили на півтори години

Президентські вибори в Польщі продовжили на півтори години 24.05.2015

Одна з дільниць на заході Польщі працюватиме на 90 хвилин довше через смерть виборця. Екзит-поли будуть оприлюднені о 22:30 за місцевим часом.
У Польщі триває другий тур президентських виборів

У Польщі триває другий тур президентських виборів 24.05.2015

У неділю громадяни Польщі обирають президента у другому турі виборів. Боротьба розгорнулась між чинним президентом Коморовським та консерватором Дудою.
На президентських виборах у Польщі лідирує опозиційний кандидат

На президентських виборах у Польщі лідирує опозиційний кандидат 11.05.2015

За попередніми даними, опозиціонер Анджей Дуда набирає 34,8 відсотка голосів на президентських виборах, чинний президент Коморовський - 32,2 відсотка. Другий тур запланований на 24 травня.
Поляки обирають президента

Поляки обирають президента 10.05.2015

У Польщі нині обирають президента. За цю посаду змагаються 11 кандидатів, фаворитом вважається чинний глава держави Броніслав Коморовський.
Польща, згадуючи кінець Другої світової війни, висловила підтримку Україні

Польща, згадуючи кінець Другої світової війни, висловила підтримку Україні 08.05.2015

На урочистих заходах у Польщі, присвячених завершенню Другої світової війни, йшлося і про теперішній конфлікт України з Росією. Президент Польщі піддав критиці дії "сильного сусіда" України.
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