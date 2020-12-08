Броніслав Коморовський - колишній президент Польщі. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Броніслав Коморовський".

Броніслав Коморовський був президентом Польщі з 2010 до 2015 року. Він належить до ліберально-консервативної Громадянської платформи. Свого часу Броніслав Коморовський очолював міністерство оборони Польщі, а також головував в польському Сеймі. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.