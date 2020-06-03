Чи оберуть поляки нового президента замість Анджея Дуди

"Ще буде все чудово, все нормально", - цими словами з пісні популярного польського рок-гурту Tilt починається багато виступів Рафаля Тжасковського - опозиційного кандидата на виборах президента Польщі в неділю, 28 червня. І це не випадковість. Політологиня Анна Матерська-Сосновська вказує на те, що ця пісня неодноразово лунала на антиурядових акціях протесту відтоді, як правоконсервативна партія "Право і справедливість" (ПіС), по суті, сама управляє країною. За словами експертки, ця пісня чітко перегукується з надіями багатьох поляків, "які прагнуть усміхненої, доброї, єдиної Польщі, де право означає право, а справедливість - справедливість", цитує вона поета Юліана Тувіма. Ця візія суттєво відрізняється від нинішньої польської реальності, принаймні, так вважають противники ПіС.

Більш ніж представницька посада

Тепер з'явився той, хто уособлює в собі ці надії - мер Варшави Тжасковський. Адже ще недавно глава держави Анджей Дуда, якого підтримує партія влади, виглядав беззаперечним фаворитом виборчих перегонів. Якби вибори відбулися в травні, як було заплановано від самого початку, Дуда, за даними соціологів, переміг би вже в першому турі. Однак через пандемію коронавірусної хвороби COVID-19 дату голосування перенесли, і партія Тжасковського "Громадянська платформа" скористалася нагодою і висунула його як кандидата в президенти замість попередниці, чий рейтинг просто страшенно впав. Тепер же деякі опитування демонструють, що в разі повторного голосування у Тжасковського є всі шанси перемогти чинного президента Дуду.

Рафал Тжасковський має шанси перемогти на виборах президента Польщі

Для правлячої партії ПіС втрата свого президента стане більшим, ніж формальною поразкою. Президент Польщі "має реальну владу, зокрема, у призначенні на певні посади", пояснює в розмові з DW колишній президент Польщі Броніслав Коморовський. П'ять років тому він програв вибори Дуді - з цього і розпочався перехід влади в країні до ПіС. Зараз історія повторюється, лише навпаки - переконаний Коморовський. На його думку, так само, як люди за його часу стали критичними до політичного табору президента, так їм і зараз починає набридати ПіС і чинний президент.

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Хоч ПіС і вдалося минулої осені відстояти свою абсолютну більшість у парламенті, у разі поразки Дуди на президентських виборах опозиція здобуде "атомну зброю" у вигляді права вето, завдяки якому можна буде теоретично заблокувати будь-який закон, пояснює Коморовський. Очільник ПіС Ярослав Качинський застерігає, що перемога Тжасковського, мовляв, "паралізує" державу. Натомість Коморовський переконаний: "Він боротиметься з негативними діями нинішнього уряду, але водночас співпрацюватиме з ним із важливих питань". Коморовський вихваляє політичний досвід свого партійного колеги Тжасковського: "Він державний діяч, для якого благо країни передусім".

"Варшава для всіх"

В уряді прем'єр-міністра Дональда Туска нині 48-річний Тжасковський був міністром цифрової політики, крім того, він був депутатом Європарламенту, а раніше - брав участь у переговорах щодо вступу Польщі до Євросоюзу. На всю країну він став відомий своїми виступами на захист прав ЛГБТІ-спільноти. Підписавши так звану "ЛГБТ-хартію", він пообіцяв людям "Варшаву для всіх". Цей документ покликаний захистити права меншин - червона ганчірка для ПіС, у якій ЛГБТ називають "ідеологією", яка начебто загрожує польським родинам.

Анджей Дуда - ставлений правлячої партії ПіС

Під час передвиборної кампанії президент Анджей Дуда взявся використовувати цю риторику й назвав ЛГБТ "навіть небезпечнішою за комуністичну ідеологію". Але Тжасковський вирішив не опускатися на рівень дискусії з ПіС про "індоктринування дітей", як у владі назвали запропоноване ним запровадження уроку сексуального виховання у школах. Він обмежився словами про те, що хоче захищати меншини, і вирішив зробити ставку на власні теми. Тжасковський каже, що хоче стати президентом усіх поляків.

Єдність замість поляризації

Так само, як і його попередниця Кідава-Блонська, Тжасковський намагається в часи високої поляризації суспільства сконцентруватися на спільних для всіх поляків темах, але при цьому він виглядає більш упевненим у собі, сміливим, більшим реалістом. І хоч державне телебачення намагається представити його агентом темних, здебільшого закордонних, сил, він не здається і вимагає закриття новинної програми "Відомості" на телеканалі TVP. Наближені до влади ЗМІ побачили в його словах "найбрутальнішу спробу залякувань від часів повалення комунізму 1989 року". Натомість соціолог Іренеуш Кжемінський вважає, що Тжасковський повівся правильно, адже TVP, мовляв, "уособлює пропаганду в її найгіршому вигляді". "Якщо ми хочемо порозумітися, треба спершу зробити висновки", - вважає він.

Від своїх колег по партії Тжасковський відрізняється ще й тим, що від нього можна почути, зокрема, і схвальні відгуки на адресу уряду. Приміром, програму допомоги з догляду за дітьми "500 плюс" віна назвав відповіддю на "правильно поставлений діагноз". А те, що "деякі з нас її критикували", він назвав помилкою. Успіх країни має бути водночас і успіхом кожного, каже Тжасковський. Крім того, він схвально висловився про колишнього президента Польщі Леха Качинського, брата-близнюка чинного голови ПіС, який розбився у авіакатастрофі під Смоленськом, за його дії під час війни в Грузії.

Колишній президент Польщі Александер Квасневський

"1990-ті роки були епохою сильних, незалежних президентів, які були понад своїми політичними таборами", - каже Тжасковський. Мовляв, він теж хоче стати таким. Натомість чинний президент Дуда, за його словами, постійно бореться з іміджем "ручки" Ярослава Качинського.

Іще один колишній президент Польщі Александер Квасневський переконаний, що Дуда взагалі-то не є "ектремістом", але вимушений підлаштовуватися під партійну лінію ПіС через брак незалежності. "Через це і його розкольницькі слова, приміром, про ЛГБТ", - каже він.

Вічний двобій гігантів

Лунають під час нинішніх передвиборних перегонів і вже не нові заклики покласти край вічному двобою двох великих партій. Зробити це обіцяють, зокрема, безпартійний кандидат Шимон Головня, а також лідер лівих сил Роберт Б'єдронь. Але почати рухатися до реалізації цієї ідеї найкраще саме з Тжасковським, переконаний Квасневський. Експрезидент Польщі переконаний, що ключ у автентичності опозиційного кандидата. "Він - людина виваженості. Я знаю його і маю про нього враження як про добре освічену, гарно виховану, культурну людину, яка готова говорити з усіма", - каже він у розмові з DW. Квасневський переконаний, що Тжасковський дійсно намагатиметься діяти в інтересах людей по обидва боки суспільного розколу в Польщі.

Водночас соціолог Кжемінський нагадує, що нинішня партія влади ПіС так само намагалася побудувати свого роду єдність, але закриту, "націонал-католицьку". Натомість Тжасковський, за його словами, намагається знову побудувати справжню "громадянську єдність". Соціолог визнає, що спершу був не дуже в захваті від його кандидатури. "Зараз я мушу визнати, що помилявся. Я в захваті від нього, від того, як він вибудовує свої промови, демонструє відданість громадянській відповідальності", - каже Кжемінський.

Натомість перший президент сучасної Польщі Лех Валенса дещо стриманіший в оцінках шансів опозиційного кандидата в президенти. "Інтелігенція вже вірить Тжасковському, але маси в маленьких містах і селах ще досі вірять Качинському", - застерігає він.