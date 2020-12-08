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Александер Квасневський

Александер Квасневський - польський державний і політичний діяч. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Александер Квасневський".

Александер Квасневський був президентом Польщі з 1995 до 2005 року. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Експрезиденти Польщі закликали уряд припинити блокувати бюджет ЄС

Експрезиденти Польщі закликали уряд припинити блокувати бюджет ЄС 08.12.2020

Не існує унікальної польської версії правової держави, наголошують Лех Валенса, Александер Квасневський і Броніслав Коморовський.

Президентські вибори у Польщі: Дуда проти Тшасковського

Президентські вибори у Польщі: Дуда проти Тшасковського 12.07.2020

У другому турі голосування на виборах президента Польщі нинішній глава держави Анджей Дуда змагається з опозиціонером Рафалом Тшасковським.
Суд над Манафортом: у чому обвинувачують колишнього політтехнолога Януковича

Суд над Манафортом: у чому обвинувачують колишнього політтехнолога Януковича 31.07.2018

У США 31 липня розпочинається судовий процес у справі Пола Манафорта, колишнього політтехнолога Віктора Януковича та екс-керівника передвиборної кампанії Дональда Трампа. Головні обвинувачення - у підбірці DW.

Гарна інвестиція: за скільки Янукович купував колишніх європейських прем'єрів і канцлерів

"Гарна інвестиція": за скільки Янукович купував колишніх європейських прем'єрів і канцлерів 15.06.2018

Оточення Віктора Януковича через офшори заплатило близько двох мільйонів євро за лобістські послуги високопоставлених європейських екс-політиків. Це випливає з документів слідства у США, які є у розпорядженні DW.
Визначене місце будівництва меморіалу Голокосту в Бабиному Яру

Визначене місце будівництва меморіалу Голокосту в Бабиному Яру 19.10.2017

Київська влада та історики визначилися, де у Бабиному Яру в Києві побудують меморіал Голокосту. Загальна площа майбутнього меморіалу становитиме близько 77 тисяч квадратних метрів.
Квасневський: Спільний підручник з історії може мирити народи

Квасневський: Спільний підручник з історії може мирити народи 20.03.2017

Відповідальність за примирення між українцями та поляками лежить на урядах двох країн, переконаний екс-президент Польщі Александер Квасневський.

Меморіальний центр у Бабиному Яру - дискусії навколо концепції

Меморіальний центр у Бабиному Яру - дискусії навколо концепції 07.02.2017

Яким саме має бути Меморіальний центр Голокосту "Бабин Яр" у Києві? Міжнародні експерти зібрались на першу зустріч у Києві, аби випрацювати концепцію.
Тисячі поляків взяли участь у марші на захист свободи

Тисячі поляків взяли участь у марші на захист свободи 04.06.2016

У Польщі відзначили 27 років з часу проведення перших частково вільних виборів маршем на захист свободи і демократії. Акцію підтримали три екс-президенти країни.
Польські екс-президенти вважають, що країна рухається до авторитаризму

Польські екс-президенти вважають, що країна рухається до авторитаризму 25.04.2016

Польща може перетворитися на авторитарну державу. Про це у спільній заяві застерегли троє колишніх президенти Польщі Лех Валенса, Александер Кваснєвський та Броніслав Коморовський.
Відставка Азарова: реальна поступка влади чи лише тактичний крок?

Відставка Азарова: реальна поступка влади чи лише "тактичний крок"? 28.01.2014

Коментуючи заяву Азарова про відставку, опозиційні депутати не виключають і спроби нинішнього державного керівництва лише затягнути час у протистоянні з Майданом.
Квасневський критикує підхід ЄС до України

Квасневський критикує підхід ЄС до України 08.12.2013

Олександр Квасневський розкритикував Брюссель за те, що Києву вчасно не пообіцяли грошову допомогу. Він звинуватив ЄС у наївності й недооцінці рішучості Путіна.
Юлія Тимошенко: cвобода чи лікування?

Юлія Тимошенко: cвобода чи лікування? 21.11.2013

Надія підписати угоду про асоціацію тане з кожним днем. Але якщо Тимошенко в останню хвилину й випустять на лікування за кордон, чи прийме Берлін її в наручниках, як цього хоче Янукович?
Місія Кокса-Квасневського ще сподівається на ухвалення закону Тимошенко

Місія Кокса-Квасневського ще сподівається на ухвалення "закону Тимошенко" 13.11.2013

Позачергове засідання парламенту закрили без голосування євроінтеграційних законів, необхідних для підписання угоди про асоціацію. Місія Кокса-Квасневського очікує, що це станеться 19 листопада.
Європарламент учергове продовжив місію Кокса-Квасневського

Європарламент учергове продовжив місію Кокса-Квасневського 15.10.2013

Пет Кокс та Олександр Квасневський відзвітували перед очільниками Європарламенту про результати очолюваної ними моніторингової місії в Україні. Її роботу продовжили до середини листопада.
Роль місії Квасневського у справі Тимошенко

Роль місії Квасневського у справі Тимошенко 15.10.2013

Під час Помаранчевої революції Олександр Квасневський посприяв мирному вирішенню політичної кризи в Україні. Тепер екс-президент Польщі може вплинути на звільнення Юлії Тимошенко. Як саме?
Квасневський: репресивними методами наркоманію в Україні не подолати

Квасневський: репресивними методами наркоманію в Україні не подолати 26.06.2013

Українські урядовці заявляють про намір декриміналізувати законодавство щодо споживачів наркотиків. Громадські активісти закликають владу перейти від слів до справи.
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