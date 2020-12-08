Александер Квасневський

Юлія Тимошенко: cвобода чи лікування?

Надія підписати угоду про асоціацію тане з кожним днем. Але якщо Тимошенко в останню хвилину й випустять на лікування за кордон, чи прийме Берлін її в наручниках, як цього хоче Янукович?