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Александер Квасневський - польський державний і політичний діяч. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Александер Квасневський".
Александер Квасневський був президентом Польщі з 1995 до 2005 року. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
Оточення Віктора Януковича через офшори заплатило близько двох мільйонів євро за лобістські послуги високопоставлених європейських екс-політиків. Це випливає з документів слідства у США, які є у розпорядженні DW.