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Лех Валенса - польский політик та лауреат Нобелівської премії миру. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Лех Валенса".
Лех Валенса є за професією електриком. З 1980 до 1990 року Лех Валенса очолював профспілкове об’єднання "Солідарність". З 1990 до 1995 Лех Валенса був президентом Польщі. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
Небезпечна робота німецької швидкої допомоги. Польща до і після падіння Берлінського муру. Канікули по місцям мафії для італійської молоді. Сирна війна та таємниці нормандських корів у Франції. Чемпіонат з верхової їзди на іграшкових кониках у Фінляндії.
Комуністичне минуле наздогнало Леха Валенсу у ХХІ столітті. Експерти Інституту національної пам'яті стверджують, що він співпрацював зі спецслужбою комуністичного режиму Польщі на початку 1970-их. Однак для більшості поляків екс-лідер "Солідарності" і екс-президент залишається національним героєм.