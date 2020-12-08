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Лех Валенса

Лех Валенса - польский політик та лауреат Нобелівської премії миру. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Лех Валенса".

Лех Валенса є за професією електриком. З 1980 до 1990 року Лех Валенса очолював профспілкове об’єднання "Солідарність". З 1990 до 1995 Лех Валенса був президентом Польщі. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Експрезиденти Польщі закликали уряд припинити блокувати бюджет ЄС

Експрезиденти Польщі закликали уряд припинити блокувати бюджет ЄС 08.12.2020

Не існує унікальної польської версії правової держави, наголошують Лех Валенса, Александер Квасневський і Броніслав Коморовський.

Лех Валенса: Вони могли мене вбити, але тоді б вони мене не перемогли

Лех Валенса: Вони могли мене вбити, але тоді б вони мене не перемогли 31.08.2020

40 років тому у Польщі був заснований незалежний профспілковий рух "Солідарність". Це стало першим кроком до перемоги над комунізмом, пригадує Лех Валенса у інтерв'ю, яке він дав DW та Newsweek.
Президентські вибори у Польщі: Дуда проти Тшасковського

Президентські вибори у Польщі: Дуда проти Тшасковського 12.07.2020

У другому турі голосування на виборах президента Польщі нинішній глава держави Анджей Дуда змагається з опозиціонером Рафалом Тшасковським.
Хто (не)задоволений владою у Польщі - Європа у фокусі (відео)

Хто (не)задоволений владою у Польщі - "Європа у фокусі" (відео) 08.10.2019

Чорногорія: чому місцеві проти круїзних лайнерів? Італія: румуни у пошуках роботи. Норвегія: як стати справжнім вікінгом? Греція: на острові Самос сваряться через біженців.

Польща: хто проти нової диктатури? - "Європа у фокусі" (07.10.2019) 07.10.2019

Греція: на острові Самос сваряться через біженців. Чорногорія: чому місцеві проти круїзних лайнерів? Італія: румуни у пошуках роботи. Норвегія: як стати справжнім вікінгом?
Чим небезпечна робота санітарів швидкої допомоги у Німеччині (відео)

Чим небезпечна робота санітарів швидкої допомоги у Німеччині (відео) 29.07.2019

Що таке канікули по місцям мафії для молоді Італії та на що схожий чемпіонат з верхової їзди на іграшкових кониках у Фінляндії. Про це та інше дивіться у тижневику "Європа у фокусі".
Чому в Німеччині нападають на санітарів швидкої допомоги - Європа у фокусі (29.07.2019)

Чому в Німеччині нападають на санітарів швидкої допомоги - "Європа у фокусі" (29.07.2019) 29.07.2019

Небезпечна робота німецької швидкої допомоги. Польща до і після падіння Берлінського муру. Канікули по місцям мафії для італійської молоді. Сирна війна та таємниці нормандських корів у Франції. Чемпіонат з верхової їзди на іграшкових кониках у Фінляндії.
Польща: що дали країні 20 років членства в НАТО

Польща: що дали країні 20 років членства в НАТО 12.03.2019

Вступ Польщі до НАТО 1999 року мав посилити відчуття безпеки поляків та захистити їх від Росії. Нині загроза з боку РФ знову визначає польський курс, а Варшава шукає зближення з Вашингтоном навіть в обхід Альянсу.
Суд зобов'язав Валенсу вибачитися перед Качинським

Суд зобов'язав Валенсу вибачитися перед Качинським 06.12.2018

Колишній польський президент Лех Валенса повинен вибачитися перед лідером партії "Право і справедливість" Ярославом Качинським за коментарі у Facebook щодо смоленської трагедії.
Валенса запропонував висунути Сенцова на Нобелівську премію миру

Валенса запропонував висунути Сенцова на Нобелівську премію миру 28.08.2018

Екс-президент Польщі Лех Валенса заявив, що Олег Сенцов представляє всі ідеали, які свого часу надихали рух "Солідарність".
Польське громадянське суспільство пробудилося

Польське громадянське суспільство пробудилося 11.08.2017

Протести проти судової реформи у Польщі, яка суперечить конституції країни, показали слабкість опозиційних партій. Молоді демонстранти не довіряють лібералам. Єдиним авторитетом залишається Лех Валенса.
Які кроки польської влади найбільше обурили протестувальників? (відео)

Які кроки польської влади найбільше обурили протестувальників? (відео) 10.08.2017

У Польщі не вщухають масові протести проти реформ правлячої партії "Право і справедливість". Схоже, у протестувальників увірвався терпець. Все, що потрібно знати про ситуацію в Польщі, - в репортажі DW.

Протести у Польщі: чим уряд "дістав" протестувальників? (10.08.2017) 10.08.2017

Опозиція у Польщі проводить у четвер новий масштабний протест проти політики консервативного уряду. Які кроки польської влади найбільше обурили протестувальників?
Лех Валенса підтримав протести поляків проти судової реформи

Лех Валенса підтримав протести поляків проти судової реформи 23.07.2017

Засновник "Солідарності" підтримав акції протесту проти скандальної судової реформи та звинуватив польський уряд у програші здобутків демократичної революції 1989 року.

Лех Валенса - екс-агент польського аналогу КДБ?(31.01.2017) 31.01.2017

Комуністичне минуле наздогнало Леха Валенсу у ХХІ столітті. Експерти Інституту національної пам'яті стверджують, що він співпрацював зі спецслужбою комуністичного режиму Польщі на початку 1970-их. Однак для більшості поляків екс-лідер "Солідарності" і екс-президент залишається національним героєм.
Справа Валенси: Підписи справжні

Справа Валенси: "Підписи справжні" 31.01.2017

Критики колишнього лідера польської "Солідарності", екс-президента Леха Валенси, тішаться: якщо вірити результатам експертизи, він справді певний час співпрацював із спецслужбою соціалістичної Польщі.
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