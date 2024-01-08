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Ексглава ЦРУ: Україні треба терміново посилити захист неба

Анастасія Шепелева
8 січня 2024 р.

На думку Петреуса, імовірним є те, що одного дня РФ вдасться розбити систему захисту України від повітряних атак. Тож союзники мають забезпечити Київ усім необхідним для унеможливлення цього, переконаний ексглава ЦРУ.

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Девід Петреус
Девід ПетреусФото: Efrem Lukatsky/AP/picture alliance

Союзники мають надати Україні все необхідне озброєння для захисту неба, щоб убезпечити її від атак РФ по інфраструктурі, заявив колишній директор Центрального розвідувального управління (ЦРУ) США Девід Петреус в  інтерв'ю DW, опублікованому 6 січня.

За його словами, імовірним є варіант, що одного дня Москві вдасться розбити антидроновий, протиповітряний і протиракетний захист України і "завдати такої шкоди українській інфраструктурі, яку вона намагалася завдати з самого початку, але так і не досягла".

"Це може бути дуже нищівним. Це також може підірвати моральний дух. І тому я кажу, що вкрай необхідно якнайшвидше надіслати їм (Україні. – Ред.) усе, що можемо, щоб унеможливити таку ситуацію", - наголосив Петреус.

США вистачить стратегічного терпіння

При тому він вважає, що США вистачить "стратегічного терпіння" і можливостей для підтримки України. З огляду на те, що за два роки Вашингтон виділив Києву понад 44 мільярди доларів військової допомоги з загальних витрат на оборону у понад 1,7 трильйона, це "дуже доступно", додав Петреус.

"І знову ж таки: Україна не просить американців чи солдатів будь-якої країни НАТО воювати і вмирати за свою країну. Цим займаються їхні юнаки та дівчата у формі. Це їхня війна за незалежність, і вони визнають її своєю боротьбою за своє виживання", - сказав ексглава ЦРУ.

На його думку, на подальший розвиток ситуації на фронті впливає низка факторів, зокрема й те, наскільки Україні вдасться наростити сили. "Це залежить від того, наскільки добре західні країни, країни НАТО, США справляються з наданням того, що генерал Залужний (головнокомандувач ЗСУ Валерій.- Ред.) назвав необхідним", - каже він.

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Поразка РФ - в інтересах Заходу

На думку Петреуса, унеможливлення успіху РФ у війні, деокупація України, вступ України в НАТО та ЄС та подальша відбудова - в інтересах країн НАТО та всіх західних держав, адже це "протистояння правильного та неправильного".

Водночас він наголосив на важливості звільнення всіх окупованих Росією регіонів України, включно з Донбасом та Кримом, як з оборонної точки зору, так і для зменшення контрольованої РФ території. "Донбас також необхідний з економічної точки зору, якщо ми справді хочемо процвітання України", - додав ексглава ЦРУ.

Крім того, на його думку, "дуже бажаним" для України є членство в ЄС та потужне фінансування післявоєнної відбудови держави, яке він назвав "сучасним планом Маршалла".

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Генерал США Петреус про зброю від Заходу й Україну в НАТО

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