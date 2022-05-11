Ексглава ЦРУ: Вторгнення в Україну вдарило по самій Росії

Прагнення Володимира Путіна "повернути Росії велич" шляхом вторгнення в Україну вдарило по самій Росії, заявив колишній директор Центрального розвідувального управління (ЦРУ) США Девід Петреус в інтерв'ю DW, яке було записано на початку травня у Вашингтоні. За його словами, замість зміцнення позицій Росії у світі президент РФ Володимир Путін своїми діями лише "зробив НАТО знову великим". Він нагадав, що після того, як до Альянсу приєднаються Фінляндія та Швеція, цей оборонний союз складатиметься вже з 32 держав.

Коментуючи дії армії РФ в Україні з 24 лютого Петреус зауважив, що російські військові "скрізь, де можна бачити, не досягли своїх цілей, - мабуть, якщо не рахувати їхньої здатності завдавати руйнувань, часто за допомогою зброї невибіркової дії - ракет, бомб, артилерії та мінометів".

Читайте також: Війна РФ проти України: бойові дії переходять у нову фазу

Оцінюючи суто військовий аспект російської воєнної операції, відставний генерал Петреус висловив думку, що вторгнення було погано сплановано. "Починаючи з того, що у них не було грамотного плану воєнної операції. Вони атакували за п'ятьма чи шістьма різними напрямками. Логістика операції виявилася абсолютно недолугою. Рівень навчання їхніх солдатів і молодшого офіцерського складу вочевидь не відповідає поставленим завданням", - прокоментував Петреус.

Ексглава ЦРУ побачив "потьомкінські села" російського ВПК

Колишній глава ЦРУ визнав, що помилявся, чекаючи, "як і багато інших, що вони (російські військові. - Ред.) діятимуть професійніше, ніж вони діяли". Він згадав і проблему комунікації військових РФ між собою, що найчастіше ведеться незашифрованими каналами зв'язку. На його думку, це значно допомогло українському опору та завадило РФ оперативно керувати своїми військами.

Колишній шеф ЦРУ Девід Петреус

"Ще й тому російським воєначальникам доводиться особисто бути присутніми на передовій, тим самим наражаючись на постріли українських снайперів", - зауважив Девід Петреус. Загалом він назвав підготовку російських військ "далекою від оптимальної". "Мені досі незрозуміло, що вони робили упродовж усіх тих місяців військових навчань на території Росії та Білорусі поряд з українським кордоном", - визнав він.

Читайте також: NYT: Розвідка США допомагає Києву вичислювати генералів РФ в Україні

Вторгнення в Україну змусило інакше дивитися на російську армію - попри те, що міноборони РФ багато років поспіль рапортувало про успіхи модернізації, а зразки нових озброєнь й техніки показували щороку на параді 9 травня, зазначив колишній глава ЦРУ. "Складається враження, що багато з того було у певному сенсі "потьомкінськими селами". Здалеку вони (зразки озброєнь. - Ред.) добре виглядають, і десь з'являються, але на озброєння поставлені вони далеко не скрізь", - додав колишній очільник ЦРУ.

Що має робити Захід: Фінляндія в НАТО, ризик ядерного удару з боку РФ

Колишній шеф ЦРУ прокоментував ризики ескалації відносин Заходу з Росією у разі вступу Фінляндії та Швеції до НАТО: "Так, слід бути готовими до певної реакції (з боку РФ. - Ред.). Але, по-перше, там дуже професійні військові, з якими частина з нас працювала - в Афганістані, на Балканах. А по-друге, у них дуже високотехнологічна зброя".

Читайте також: Великобританія та США допоможуть Швеції й Фінляндії з безпекою до вступу до НАТО

Щодо можливості застосування Росією ядерної чи іншої зброї масового ураження, то тут Девід Петреус закликає серйозно оцінювати загрози з боку РФ, але вважає ризики низькими. "Я схиляюся до того, щоб вважати, і тут є консенсус, що застосування ядерної або хімічної зброї малоймовірне, тому що перетин цих червоних ліній мав би надто значні наслідки", - пояснює Петреус в інтерв'ю DW.

Захід має слухати Зеленського щодо переговорів

Говорячи про шанси зупинити війну та розпочати мирні переговори, колишній керівник ЦРУ зауважив, що головну роль у цьому має відіграти президент України Володимир Зеленський, "адже, зрештою, саме його країні доводиться потерпати від руйнівних дій Росії". На думку Петреуса, країни Заходу мають у цьому питанні орієнтуватися на Київ: "Думаю, якщо він (Зеленський. - Ред.) та його оточення волітимуть вести переговори, то ми, звісно, співпрацюватимемо і допомагатимемо йому в цьому. Треба пам'ятати, що Володимиру Путіну переговори потрібні не так через те, що відбувається з Україною, як задля послаблення впливу санкцій на російську економіку".

Читайте також: Як НАТО може допомогти Україні, не провокуючи ядерний конфлікт із РФ

Ексглава ЦРУ впевнений, що санкції Заходу б'ють по Кремлю болючіше, ніж Москва готова визнати. "Країни Заходу доклали величезних зусиль для того, щоб запровадити санкції проти російської економіки, її фінансової системи, найближчого оточення Володимира Путіна. Понад 750 компаній або припинили свою діяльність, або скоротили її. Частина з них вже не повернеться. Це завдало Росії величезних збитків", - запевняє колишній очільник американської розвідслужби. До списку втрат він відніс і еміграцію після початку повномасштабного вторгнення до України, за його оцінками, це понад 300 тисяч росіян.

Читайте також: Як росіяни втрачають роботу через санкції та відхід західних фірм

Російському керівництву в якийсь момент доведеться усвідомити ту колосальну шкоду, яку воно завдає самій Росії, упевнений Девід Петреус. "Я маю на увазі збитки, які за своєю природою відрізняються від тих руйнувань і тих воєнних злочинів, які вони вчиняють щодня в Україні. Але це теж незворотна шкода низці сфер життя в Росії", - підсумував колишній директор ЦРУ.