Двох нардепів-втікачів виключили з комітетів Ради

Депутатів Артема Дмитрука та Андрія Одарченка, які втекли з України і знаходяться в міжнародному розшуку, виключили зі складу парламентських комітетів.

Верховна Рада виключила зі складу парламентських комітетів народних депутатів Артема Дмитрука та Андрія Одарченка, які втекли з України. За таке рішення на пленарному засіданні в четвер, 10 жовтня, проголосували 245 депутатів, свідчить картка відповідного проєкту постанови на сайті Ради.

Дмитрука виключили зі складу комітету з питань правоохоронної діяльності, Одарченка - комітету з питань антикорупційної політики.

Голосування онлайн попри міжнародний розшук

Дмитрук пройшов у Раду по одному з округів в Одеській області, висуваючись від "Слуги народу". В листопаді 2021-го його виключили з фракції. Після цього він увійшов до складу депутатської групи "Відновлення України". Він є "антивакцинатором" і захисником УПЦ МП - Української православної церкви Московського патріархату.

У серпні Дмитруку висунули підозру в нападах на військового та правоохоронця, але за лічені дні до цього він встигнув нелегально виїхати з України.

Попри те, що нардеп перебуває в міжнародному розшуку, це не завадило йому приєднатися 7 жовтня в онлайн-режимі до засідання правоохоронного комітету. Голова комітету Сергій Іонушас ("Слуга народу") заявив, що Дмитрук брав участь в засіданні на законних підставах, адже залишається депутатом.

Після розголосу, якого набула ця новина, Іонушас і голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія зареєстрували проєкт постанови про виключення Дмитрука з комітету. Разом із головою антикорупційного комітету Анастасією Радіною (теж "Слуга народу") вони також запропонували виключити з останнього Андрія Одарченка.

"Слугу народу" Одарченка, який пройшов у парламент по округу Харківської області, підозрюють в спробі підкупу голови Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури Мустафи Найєма. Суд узяв його під варту, але згодом випустив під заставу, після чого той втік з України та був оголошений у міжнародний розшук.