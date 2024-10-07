Нардеп-утікач Дмитрук голосує онлайн у комітеті Ради

Артем Дмитрук, який виїхав з України і знаходиться в міжнародному розшуку, приєднався в онлайн-режимі до засідання комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності.

Народний депутат Артем Дмитрук, який наприкінці серпня виїхав з України та перебуває в міжнародному розшуку, приєднався в понеділок, 7 жовтня, до засідання комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності в онлайн-режимі.

Член цього комітету Олександр Бакумов (фракція партії "Слуга народу") підтвердив у коментарі "Українській правді ", що Дмитрук голосував за останній законопроєкт у порядку денному засідання комітету - "Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо вдосконалення кримінальної відповідальності за зараження інфекційними хворобами або інфікування їх збудниками".

За словами депутатки Юлії Яцик (позафракційна), в цьому ж засіданні брали участь представники різних правоохоронних органів, зокрема Офісу генерального прокурора, Національного антикорупційного бюро, Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, оскільки обговорювались питання укладення угод у кримінальних провадженнях і змін до Кримінального кодексу в зв'язку з ратифікацією Римського статуту.

Голова комітету Сергій Іонушас ("Слуга народу") заявив, що Дмитрук брав участь у засіданні на законних підставах, адже "незалежно від того, де він зараз перебуває, залишається народним депутатом і членом комітету".

Відповідаючи на запитання, чи порушувалась на засіданні тема розшуку Дмитрука, голова комітету відповів: "Ми затверджуємо порядок денний на початку засідання комітету. Сьогодні він складався з трьох питань. Питання перебування чи не перебування Дмитрука в тій чи іншій країні не було заплановане для розгляду комітетом".

"Слуга народу" внесла постанову про відкликання Дмитрука з комітету

Тим часом на сайті Ради сьогодні з'явився проєкт постанови про відкликання Дмитрука, а також члена комітету з питань антикорупційної політики Андрія Одарченка ("Слуга народу"), який у вересні втік у Румунію.

Постанову зареєстрували голова фракції "Слуги народу" Давид Арахамія, голова правоохоронного комітету Іонушас і голова антикорупційного комітету Анастасія Радіна (теж "Слуга народу").

Дмитрук пройшов у Раду по одному з округів в Одеській області, висуваючись від "Слуги народу". В листопаді 2022 року його виключили з фракції. Після цього він увійшов до складу депутатської групи "Відновлення України".