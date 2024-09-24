Дуда про заяву міністра оборони Польщі: Путінський наратив

Польський президент виступив проти висунення Україні ультиматуму - вирішення історичної суперечки в обмін на вступ до ЄС. На його думку, така риторика Косіняка-Камиша відповідає політиці Путіна.

Президент Польщі Анджей Дуда розкритикував риторику віцепрем'єр-міністра в уряді Дональда Туска, міністра оборони Польщі Владислава Косіняка-Камиша щодо неможливості вступу України до Європейського Союзу без розв'язання історичної суперечки навколо Волинської трагедії.

Як заявив Дуда в інтерв'ю Rzeczpospolita , оприлюдненому ввечері 23 вересня, будь-хто, хто ставить питання таким чином, стає частиною путінської політики, адже російський президент Володимир Путін напав на Україну, щоби завадити її євроатлантичній інтеграції.

"Якщо хтось у зв'язку з цим говорить, що він збирається заблокувати доступ України до ЄС, то він йде в руслі політики Путіна (…) Я хотів би знати, що конкретно мають на увазі міністри, прем'єр-міністри, коли роблять такі заяви", - наголосив Дуда.

Як зазначив президент Польщі, щодо історичних суперечок він завжди намагався діяти так, аби не створювати напругу між Києвом і Варшавою "наскільки це можливо". Водночас, на його думку, в інтересах України, яка має "дуже багато проблем з минулим Другої світової війни", - порозумітися з Польщею з усіх складних питань.

"Це було нелегко, тому що між нами є складні теми. Але я також обговорював ці питання з президентом Зеленським, і найкращим прикладом цього була присутність президента в Луцьку, в річницю Волинської різанини", - сказав Дуда.

Євроінтеграція в обмін на вирішення історичних суперечок

Влітку Косіняк-Камиш заявив, що Україні мають висунути ультиматум: жодного вступу в ЄС без вирішення історичної суперечки навколо Волинської трагедії.

Цього місяця польські ЗМІ повідомили, що міністерство закордонних справ Польщі розглядає варіант використати після початку піврічного головування країни в Раді ЄС у січні 2025 року євроінтеграційні прагнення України як інструмент тиску на неї задля вирішення питання ексгумації жертв Волинської трагедії.

За їхніми даними, під час візиту міністра закордонних справ Радослава Сікорського до Києва президент України Володимир Зеленський звинуватив польський уряд у недостатній підтримці євроінтеграції України та використанні історичних суперечок для внутрішньополітичних цілей.

Тим часом колишній міністр закордонних справ Польщі Яцек Чапутович звинуватив нинішній уряд Туска в "політиці гієни" щодо України - спробах скористатися для досягнення своєї мети вразливим становищем опонента, в даному випадку - тим, що Україна потерпає від війни, розв'язаної проти нею Росією.

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Волинська трагедія

Волинська трагедія залишається надзвичайною чутливою темою українсько-польських взаємин. У 1943 році етнічним конфліктом були охоплені Галичина, Волинь та території на захід від Бугу і Сяну. У ньому загинули десятки тисяч поляків та українців. Історики двох країни досі суттєво розходяться в оцінках кількості жертв, називаються цифри у 35-100 тисяч загиблих поляків та 15-25 тисяч загиблих українців.

У 2018 році у Польщі запровадили кримінальну відповідальність за заперечення "злочинів українських націоналістів", на що критично відреагував офіційний Київ. Проблемними є і вандалізм щодо українських пам'ятників на території Польщі та проведення пошуково-ексгумаційних робіт на території України, які додатково ускладнилися повномасштабною війною.