МЗС України вважає неприйнятною ідею Сікорського щодо Криму

Територіальна цілісність України не може бути предметом для жодних компромісів, наголосили в МЗС у відповідь на пропозицію польського міністра Радослава Сікорського передати Крим під мандат ООН.

У міністерстві закордонних справ (МЗС) України назвали неприйнятною пропозицію міністра закордонних справ Польщі Радослава Сікорського передати Крим під мандат Організації Об'єднаних Націй (ООН) для підготовки на півострові "чесного референдуму".

"Територіальна цілісність України ніколи не була і не може бути предметом для обговорення чи компромісів. Крим - це Україна. Крапка", - йдеться в заяві МЗС.

У ній зазначається, що Крим є "центром ваги європейської архітектури безпеки", і що її повноцінне відновлення можливе лише після повної деокупації всієї території України, включно з українським півостровом.

В МЗС наголосили, що очікують від партнерів подальшої рішучої підтримки, щоб примусити Росію повернутися до поваги до міжнародного права і Статуту ООН, вивести війська та озброєння з усієї території України та відновити її територіальну цілісність, а також притягнути Росію до відповідальності за її агресію проти України і за скоєні злочини.

"Всі зусилля мають бути спрямовані на те, щоб швидше досягти цих цілей, а не задовольняти, у той чи інший спосіб, апетити Кремля за рахунок інтересів України і міжнародного права", - наголошується в заяві.

Пропозиція Сікорського щодо передачі Криму під мандат ООН

19 вересня стало відомо, що Сікорський під час конференції "Ялтинська європейська стратегія" (YES) запропонував передати Крим під мандат ООН.

"Крим символічно важливий для Росії, і особливо для Володимира Путіна, але стратегічно важливий для України. Тому я не бачу, як вони зможуть домовитися без демілітаризації Криму. Ми могли б передати його під мандат ООН із місією з підготовки чесного референдуму після перевірки того, хто є законними жителями, і таке інше... І ми могли б відкласти це на 20 років", - зазначив глава МЗС Польщі.

Напередодні цю заяву розкритикував голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров, назвавши її "неприпустимою та цинічною". На його думку, пропозиція Сікорського не відповідає "ані національним інтересам України, ані правам та інтересам корінного кримськотатарського народу України".