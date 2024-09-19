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Меджліс розкритикував Сікорського за пропозицію щодо Криму

Дмитро Шварц
19 вересня 2024 р.

Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров розкритикував пропозицію міністра закордонних справ Польщі Радослава Сікорського передати Крим під мандат ООН на 20 років для підготовки "чесного референдуму".

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Прапор кримських татар
Прапор кримських татарФото: picture alliance/ZUMA Press/S. Glovny

Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров розкритикував пропозицію міністра закордонних справ Польщі Радослава Сікорського щодо майбутнього окупованого Росією Кримського півострова. Про це йдеться у заяві голови Меджлісу, опублікованій у четвер, 19 вересня. 

"Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський публічно припустив, що задля припинення війни Росії проти України, наша держава має поступитися Кримом. Інакше розцінити слова польського дипломата не є можливим", - зазначив Чубаров

За його словами, Меджліс вважає "неприпустимими та цинічними" заяви глави МЗС Польщі, що півострів треба передати "під мандат ООН із місією з підготовки чесного референдуму після перевірки того, хто є законними жителями". Також він зазначив, що пропозиція Сікорського не відповідає "ані національним інтересам України, ані правам та інтересам корінного кримськотатарського народу України".

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У своїй заяві голова Меджлісу вказав, що "законними жителями" Криму, згідно з національним законодавством України та міжнародним правом, є виключно громадяни України та особи, які в законний спосіб оформили своє постійне або тимчасове перебування на українській території, а будь-які інші спроби встановлення законності проживання людини в українському Криму "не потрібні та недоцільні".

"Ми впевнені, що будь-які пропозиції щодо вирішення питання припинення війни Росії проти України, досягнення миру в Україні, відновлення її територіальної цілісності, відновлення порушених прав і свобод українських громадян на окупованих територіях має відбуватися на основі національного законодавства України та міжнародного права", - зазначив Чубаров.

Також він наголосив, що першим кроком до встановлення миру "має бути виведення російських окупаційних військ з території півострова", а обговорення будь-яких питань майбутнього Криму "має відбуватися лише за участю та згодою Української держави та корінного кримськотатарського народу".

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Ташева: Подібні пропозиції створюють серйозні перешкоди для відновлення справедливості

Представниця президента України в Криму Таміла Ташева, своєю чергою, зазначила, що будь-які пропозиції щодо передачі Криму під протекторат чи проведення нових референдумів суперечать принципам міжнародного права та підривають суверенітет України.

За її словами, після російської окупації Криму у 2014 році жителі півострова зазнали систематичних порушень прав людини, переслідувань та репресій, особливо це стосується кримських татар та українців, які стикаються з дискримінацією, незаконними затриманнями та обмеженнями свободи слова і віросповідання.

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"Відбувається цілеспрямована зміна демографічного складу населення через переселення громадян РФ на територію Криму, що є порушенням міжнародного гуманітарного права. Масова пропаганда та інформаційна ізоляція спрямовані на викривлення реальної ситуації та придушення будь-яких проявів проукраїнських настроїв. У таких умовах подібні пропозиції створюють серйозні перешкоди для відновлення справедливості та захисту прав жителів Криму", - зазначила вона у дописі у Facebook у четвер.

За її словами, лише повне відновлення територіальної цілісності України, виведення російських військ та відновлення контролю над державним кордоном можуть забезпечити "всеосяжний, справедливий і тривалий мир у регіоні".

Нагадаємо, Сікорський заявив, що питання Криму може бути ключовим під час імовірних перемовин між Україною та Росією, тож, на його думку, могло би бути доцільним передати півострів під мандат ООН для підготовки "чесного референдуму".

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