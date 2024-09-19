Глава МЗС Польщі пропонує передати Крим під мандат ООН

На думку Сікорського, доля Криму стане каменем спотикання у можливих переговорах між Україною та Росією. Вирішенням він бачить передачу півострова під мандат ООН для підготовки "чесного референдуму".

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський вважає, що питання Криму буде ключовим під час імовірних перемовин між Україною та Росією, тож, на його думку, могло би бути доцільним, наприклад, передати півострів під мандат Організації Об'єднаних Націй (ООН) для підготовки "чесного референдуму".

"Крим символічно важливий для Росії, і особливо для Володимира Путіна, але стратегічно важливий для України. Тому я не бачу, як вони зможуть домовитися без демілітаризації Криму. Ми могли б передати його під мандат ООН із місією з підготовки чесного референдуму після перевірки того, хто є законними жителями, і таке інше... І ми могли б відкласти це на 20 років", - цитує 18 вересня "Інтерфакс-Україна" слова Сікорського на одному з заходів у рамках щорічної конференції "Ялтинська європейська стратегіїя (YES) .

При цьому Сікорський назвав помилкою Заходу, особливо США, нібито утримання українців від бойових дій у Криму. "Якби українці воювали в Криму, нехай навіть символічно, Путін, можливо, не зважився б на Донбас", - припустив дипломат.

Після публікації цієї новини керівник Офісу президента Андрій Єрмак, імовірно, відреагував на слова Сікорського. "Крим - це Україна. Росія порушила міжнародне право і має відповідати за це", - написав він у соціальних мережах.

"Сварка" Сікорського і Зеленського

Днями польське видання Onet написало про нібито напружену атмосферу на переговорах під час візиту Сікорського до Києва минулого тижня.

За його даними, президент України Володимир Зеленський звинуватив Польщу в неналежному постачанні військової техніки, небажанні збивати російські ракети та дрони, у недостатній підтримці євроінтеграції України та використанні історичних суперечок для внутрішньополітичних цілей.

У матеріалі йшлося, що аргументи Сікорського не переконали Зеленського, а польська делегація була здивована манерою спілкування українського президента.

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Шантаж євроінтеграцією?

Згодом Onet також написало, що польське МЗС розглядає варіант використати після початку піврічного головування Польщі в Раді ЄС у січні 2025 року євроінтеграційні прагнення України як інструмент тиску на неї задля вирішення питання ексгумації жертв Волинської трагедії.

За словами джерела видання, "головною і, в принципі, єдиною вимогою" Польщі є питання Волинської трагедії. "Києву потрібна прихильність Варшави до вступу. І саме тут є простір для розмови. Ми допоможемо їм, якщо вони допоможуть нам", - сказав співрозмовник і запевнив, що "військові та оборонні питання не будуть розмінною монетою" у переговорах з Україною.

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"Політика гієни" щодо України

Колишній міністр закордонних справ Польщі Яцек Чапутович звинуватив нинішній уряд Дональда Туска в "політиці гієни" щодо України - спробах скористатися вразливим становищем опонента для досягнення своєї мети.

Зокрема, він обурився тим, що прем'єр-міністр і його віцепрем'єр Владислав Косіняк-Камиш ставлять Україні ультиматум - без вирішення історичних суперечок вона матиме проблеми зі вступом до Європейського Союзу.

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