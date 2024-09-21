Глава МЗС Польщі пояснив свої слова про Крим

Зауваження мали гіпотетичний характер і не були призначені для публікації в пресі, пояснив Радослав Сікорський.

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський відреагував на резонанс, який в Україні викликали його слова про Крим.

Через кілька днів після завершення щорічної конференції "Ялтинська європейська стратегія (YES) агентство "Інтерфакс-Україна" повідомило, що на одному з заходів у її рамках Сікорський запропонував передати Крим під мандат ООН для підготовки "чесного референдуму". Ця новина викликала критику та обурення в Україні.

Гіпотетична дискусія off the record

Сікорський прокоментував 20 вересня польським ЗМІ: "На конференції відбулась гіпотетична експертна дискусія off the record (не під запис, без цитування. - Ред.) щодо того, як... повернути Крим".

За його словами, його зауваження мали гіпотетичний характер і були частиною дискусії щодо дипломатичних шляхів повернення півострова Україні, зокрема через демілітаризацію та залучення міжнародних організацій. Сікорський підкреслив, що ці обговорення в жодному разі не ставили під сумнів суверенітет України над Кримом, а були лише спробою знайти шляхи для завершення війни на умовах, вигідних для України.

Міністр запевнив, що підтримує територіальну цілісність України. "В цьому немає жодних сумнівів, я неодноразово це підкреслював".