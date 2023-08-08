ДБР розслідує понад сотню випадків зловживань воєнкомів

У межах масштабної перевірки військкоматів в Україні правоохоронці відкрили понад 100 кримінальних проваджень щодо зловживань. 15 обвинувальних актів вже направлені до суду.

Державне бюро розслідування (ДБР) відкрило вже 112 кримінальних проваджень щодо випадків зловживань з боку посадовців територіальних центрів комплектування (ТЦК) і соціальної підтримки (військових комісаріатів).

"Мотивами "популярних" правопорушень посадовців військкоматів стає власна нажива, заради якої вони нехтують як совістю, так і відповідальністю за долю країни", - пише пресслужба ДБР у вівторок, 8 серпня.

До суду скерували вже 15 обвинувальних актів.

Арешти воєнкомів

"Наразі перевірка діяльності та способу життя працівників ТЦК триває", - кажуть в ДБР. Проведення перевірок по всій Україні ініціював президент Володимир Зеленський після скандалу з воєнкомом Одещини Євгеном Борисовим щодо купівлі під час війни елітної нерухомості за кордоном. З посади Борисова звільнили, а суд узяв його під варту за підозрою у незаконному збагаченні.

У вівторок суд узяв під варту воєнкома Донеччини, який, за даними слідства, під час попередньої роботи в Запорізькому ТЦК виписав мільйон гривень "бойових виплат" підлеглим, які не брали участі в бойових діях, а також "співпрацював" з місцевим криміналітетом.

Днем раніше суд взяв під варту військкома з Закарпаття, який змушував солдатів будувати йому маєток, як стверджує слідство. Перед цим суд помістив за ґрати військкома Рівненщини - за підозрою в побитті підлеглого битою.

Підозри керівникам ТЦК

Підозру в побитті підлеглого до втрати свідомості оголосили й одному з керівників ТЦК на Полтавщині.

1 серпня правоохоронці повідомили про викриття "масштабної схеми" ухилення від призову: під час майже 100 обшуків у військкоматах Києва та 10 областей знайшли докази торгівлі медичними довідками про непридатність до служби. Незабаром затримали начальника Голосіївського ТЦК.

Військкомів відправляють на передову

За підробку документів для ухилення від мобілізації посадовця одного з ТЦК Тернопільської області звільнили та "перемістили по службі до військової частини бойового складу на Сході країни".

На передову відправили і військкома з Южного Одеської області - після того, як в соціальних мережах поширили інформацію, що він став доларовим мільйонером під час війни.

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