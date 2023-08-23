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Данілов фон Трієру: Коли митець підтримує ката - це трагедія

Степан Смишляєв
23 серпня 2023 р.

Данський режисер Ларс фон Трієр, коментуючи передачу Україні винищувачів F-16, заявив, що "життя росіян теж мають значення". Олексій Данілов порадив йому уявити, що росіяни бомблять його місто і вбивають його рідних.

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Секретар Ради національної безпеки і оборони (РНБО) України Олексій Данілов
Секретар РНБО Олексій Данілов обурився заявою данського режисера Ларса фон Трієра про "важливість життів росіян"Фото: Sergii Kharchenko/NurPhoto/picture alliance

Секретар Ради національної безпеки і оборони (РНБО) України Олексій Данілов у середу, 23 серпня, розкритикував знаного данського режисера Ларса фон Трієра за висловлювання на підтримку росіян.

"Війна - це не кіно, де актори грають у життя та смерть. За кожним живим терористом-росіянином стоїть вбитий українець. Вибір між катом і жертвою стає трагедією, коли митець обирає сторону ката. Україна живе не в абстракції, а в жорстокій реальності, в якій росіяни - вбивці", - написав Данілов у соціальній мережі Х (колишній Twitter).

Напередодні фон Трієр критично висловився на адресу прем'єр-міністерки Данії Метте Фредеріксен після того, як вона анонсувала передачу Україні винищувачів F-16. Також режисер звернувся до президентів України Володимира Зеленського та Росії Володимира Путіна.

"Пану Зеленському та пану Путіну, і не в останню чергу пані Фредеріксен (яка вчора, як хтось безмежно закоханий, позувала в кабіні однієї з найстрашніших машин для вбивств нашого часу, посміхаючись від вуха до вуха): життя росіян також мають значення!" - написав він в Instagram.

Данілов порадив режисеру уявити, що в його місто щоденно летять російські ракети, "його батька чи матір убили, вивезли до Росії його онука, а російський мародер зґвалтував його дружину, перед цим спаливши його дім". "У такому разі абстракція лицемірного "гуманізму" набуває зовсім інших рис - реального, а не видуманого життя", - наголосив секретар РНБО.

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Не перший скандал фон Трієра

Ларс фон Трієр - відомий данський режисер і сценарист, його стрічки здобували найпрестижніші міжнародні нагороди, зокрема на Каннському кінофестивалі, номінувалися на премії "Золотий глобус" і "Оскар".

Втім, він відомий також провокативними роботами й скандальними заявами. Зокрема, в 2011 році на Каннському фестивалі він назвав себе "нацистом" і сказав, що розуміє Адольфа Гітлера та "трохи співчуває" йому. Після цього фон Трієра оголосили персоною нон ґрата на цьому фестивалі на сім років. Згодом він вибачився за свої висловлювання.

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