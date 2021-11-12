COVID-19: як часто доведеться робити щеплення?

Низка досліджень вже дала чітку картину: рівень антитіл після щеплення вакциною mRNA знижується за півроку після отримання другої дози. З іншими вакцинами, схоже, тривалість захисту ще менша. Зокрема, німецька постійно діюча комісія з питань вакцинації рекомендує тим, хто щепився препаратом від Johnson & Johnson, який передбачає повну вакцинацію лише однією дозою, робити другу, "бустерну", дозу раніше, ніж передбачені для mRNA-вакцин шість місяців.

І що далі?

Отже, варто налаштовуватись на те, що вакцинація від COVID-19 стане нормою на все життя? Невже доведеться щепитися щопівроку? Засновник компанії Biontech Угур Шахін вважає, що ні. Він прогнозує, що захист після третьої дози буде довготривалішим, ніж після перших двох. Тим не менше, вважає науковець, щеплення проти коронавірусної хвороби стануть нормою. "Імовірно, у подальшому поновлювати щеплення треба буде раз на рік - подібно до щеплення проти грипу", - зазначив Шахін в інтерв'ю Bild am Sonntag.

За словами німецького науковця, падіння рівня антитіл проти коронавірусу починається вже за чотири місяці після отримання другої дози. Отже, імовірність заразитися коронавірусом і заразити інших зростає. Однак захист від важкого перебігу хвороби триває довше. Навіть за дев'ять місяців після повної вакцинації він ще залишається високим, засвідчила низка актуальних досліджень.

Можливі різні сценарії

Попри всі прогнози, достеменно подальший перебіг пандемії передбачити неможливо. Науковці досі не можуть з впевненістю сказати, чи за кілька чергових сплесків захворюваності вірус сам ослабне, або ж стане ендемічним - назавжди залишиться з нами, зазнаючи постійних мутацій.

Останнє означало би, що вакцини доведеться регулярно модифікувати, підлаштовуючи під нові варіанти вірусу. Так само, як це практикується із щорічним щепленням від грипу. Вже нині фармакомпанії працюють над модифікованими вакцинами, які враховують особливості найбільш поширених мутацій вірусу, таких як домінуюча нині "Дельта".

Рівень вакцинації дуже різниться не лише у різних регіонах світу, але навіть у ЄС

Важливі не лише антитіла

Чи буде у нас довготривалий імунний захист, залежить не лише від рівня антитіл. Іншим чинником є Т-клітини - лімфоцити, які відіграють ключову роль у здійсненні клітинної специфічної імунної відповіді. Значення цих клітин для захисту від COVID-19 підтвердило дослідження, попередні результати якого 10 листопада були оприлюднені у фаховому часописі Nature.

Британським і сінгапурським вченим вдалося ідентифікувати 58 медиків, які працювали з хворими на COVID-19, але самі за весь час пандемії так і не захворіли. Більше того, у них не знайшли й антитіл від SARS-CoV-2. Вчені встановили, що лікарі мали більше Т-клітин, ніж контрольна група піддослідних, яка не мала регулярного контакту з хворими на COVID-19. Т-клітини важливі тим, що вони діють проти реплікаційно-транскрипційного комплексу, який зрештою відповідає за розмноження вірусу.

У всіх 58 піддослідних, в яких було встановлено підвищений рівень Т-клітин, було також ідентифіковано підвищений рівень протеїну IFI27, що може вказувати на інфікування SARS-CoV-2 на ранній стадії пандемії. Науковці поки що не мають однозначної відповіді на те, чи з'явилися додаткові Т-клітини внаслідок інфікування коронавірусом, чи були в організмі ще до цього, завадивши складному перебігу хвороби. Вчені не виключають, що Т-клітини могли з'явитися ще до інфікування SARS-CoV-2, наприклад, завдяки інфекції спорідненими коронавірусами, які спричиняють знайому нам застуду.

Надія на колективний імунітет?

Вчені мають надію, що внаслідок регулярного контакту організму з незначною кількістю збудників коронавірусної хвороби, імунна система "натренується" протидіяти SARS-CoV-2 - як за допомогою антитіл, так і за допомогою Т-клітин. Це дозволило би сподіватися на колективний імунітет, що звело би пандемію нанівець.

Поки цього не сталося, вірусологи радять не розслаблятись і не нехтувати можливістю зробити вакцинацію третьою, "бустерною" дозою вакцини.