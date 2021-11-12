 COVID-19: як часто доведеться робити щеплення? | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі | DW | 23.11.2021

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Світ

COVID-19: як часто доведеться робити щеплення?

Рівень антитіл після двох доз вакцини проти COVID-19 поступово знижується. Вже очевидно, що за півроку треба вакцинуватися втретє. Невже так триватиме безкінечно?

Щеплення від коронавірусної хвороби можуть стати буденністю, як щеплення від грипу

Щеплення від коронавірусної хвороби можуть стати буденністю, як щеплення від грипу

Низка досліджень вже дала чітку картину: рівень антитіл після щеплення вакциною mRNA знижується за півроку після отримання другої дози. З іншими вакцинами, схоже, тривалість захисту ще менша. Зокрема, німецька постійно діюча комісія з питань вакцинації рекомендує тим, хто щепився препаратом від Johnson & Johnson, який передбачає повну вакцинацію лише однією дозою, робити другу, "бустерну", дозу раніше, ніж передбачені для mRNA-вакцин шість місяців.

І що далі?

Отже, варто налаштовуватись на те, що вакцинація від COVID-19 стане нормою на все життя? Невже доведеться щепитися щопівроку? Засновник компанії Biontech Угур Шахін вважає, що ні. Він прогнозує, що захист після третьої дози буде довготривалішим, ніж після перших двох. Тим не менше, вважає науковець, щеплення проти коронавірусної хвороби стануть нормою. "Імовірно, у подальшому поновлювати щеплення треба буде раз на рік - подібно до щеплення проти грипу", - зазначив Шахін в інтерв'ю Bild am Sonntag.

За словами німецького науковця, падіння рівня антитіл проти коронавірусу починається вже за чотири місяці після отримання другої дози. Отже,  імовірність заразитися коронавірусом і заразити інших зростає. Однак захист від важкого перебігу хвороби триває довше. Навіть за дев'ять місяців після повної вакцинації він ще залишається високим, засвідчила низка актуальних досліджень.

Можливі різні сценарії

Попри всі прогнози, достеменно подальший перебіг пандемії передбачити неможливо. Науковці досі не можуть з впевненістю сказати, чи за кілька чергових сплесків захворюваності вірус сам ослабне, або ж стане ендемічним - назавжди залишиться з нами, зазнаючи постійних мутацій.

Останнє означало би, що вакцини доведеться регулярно модифікувати, підлаштовуючи під нові варіанти вірусу. Так само, як це практикується із щорічним щепленням від грипу. Вже нині фармакомпанії працюють над модифікованими вакцинами, які враховують особливості найбільш поширених мутацій вірусу, таких як домінуюча нині "Дельта".

Рівень вакцинації дуже різниться не лише у різних регіонах світу, але навіть у ЄС

Рівень вакцинації дуже різниться не лише у різних регіонах світу, але навіть у ЄС

Важливі не лише антитіла

Чи буде у нас довготривалий імунний захист, залежить не лише від рівня антитіл. Іншим чинником є Т-клітини - лімфоцити, які відіграють ключову роль у здійсненні клітинної специфічної імунної відповіді. Значення цих клітин для захисту від COVID-19 підтвердило дослідження, попередні результати якого 10 листопада були оприлюднені у фаховому часописі Nature.

Британським і сінгапурським вченим вдалося ідентифікувати 58 медиків, які працювали з хворими на COVID-19, але самі за весь час пандемії так і не захворіли. Більше того, у них не знайшли й антитіл від SARS-CoV-2. Вчені встановили, що лікарі мали більше Т-клітин, ніж контрольна група піддослідних, яка не мала регулярного контакту з хворими на COVID-19. Т-клітини важливі тим, що вони діють проти реплікаційно-транскрипційного комплексу, який зрештою відповідає за розмноження вірусу.

У всіх 58 піддослідних, в яких було встановлено підвищений рівень Т-клітин, було також ідентифіковано підвищений рівень протеїну IFI27, що може вказувати на інфікування SARS-CoV-2 на ранній стадії пандемії. Науковці поки що не мають однозначної відповіді на те, чи з'явилися додаткові Т-клітини внаслідок інфікування коронавірусом, чи були в організмі ще до цього, завадивши складному перебігу хвороби. Вчені не виключають, що Т-клітини могли з'явитися ще до інфікування SARS-CoV-2, наприклад, завдяки інфекції спорідненими коронавірусами, які спричиняють знайому нам застуду.

Надія на колективний імунітет?

Вчені мають надію, що внаслідок регулярного контакту організму з незначною кількістю збудників коронавірусної хвороби, імунна система "натренується" протидіяти SARS-CoV-2 - як за допомогою антитіл, так і за допомогою Т-клітин. Це дозволило би сподіватися на колективний імунітет, що звело би пандемію нанівець.

Поки цього не сталося, вірусологи радять не розслаблятись і не нехтувати можливістю зробити вакцинацію третьою, "бустерною" дозою вакцини.

Дивитись відео 04:31

Чи робити щеплення від "ковіду" дітям? (12.11.2021)

DW.COM

Австрія запроваджує локдаун і обов'язкову вакцинацію

Після того, як австрійський уряд запровадив карантин для невакцинованих, влада вирішила ввести загальнонаціональний локдаун. Він триватиме щонайменше десять днів. Із лютого планують запровадити обов'язкову вакцинацію.  

Планові щеплення в часи пандемії: чи чекати нових спалахів хвороб в Україні

На тлі масової вакцинації проти COVID-19 українці не поспішають робити планові щеплення від інших хвороб. Поточна вакцинація дітей від деяких із них не перевищує 50 відсотків. Епідеміологи попереджають про наслідки.  

Боротьба з пандемією COVID-19: ці країни ЄС найбільш успішні

По всій Європі зростає кількість заражень коронавірусом, лікарні заповнюються хворими. Чимало країн проходять уже четверту хвилю пандемії. В яких країнах ЄС ситуація є відносно спокійною й чому?   

Вколотися, щоб піти до театру: чи буде ефект від "тисячі Зеленського"

Український уряд розробляє механізм виплат обіцяної Володимиром Зеленським тисячі гривень за вакцинацію проти COVID-19. Натомість економісти і епідеміологи сумніваються, що ця ініціатива буде ефективною.  

Також за темою

A medic from Israel's Magen David Adom emergency service administers a booster shot of the coronavirus vaccine to a woman in Tel Aviv, Israel, Saturday, Aug. 14, 2021. The country that had appeared to put the coronavirus pandemic behind it a few months ago after a world-leading vaccine drive is now re-imposing regulations in a bid to clamp back down on infections. (AP Photo/Tsafrir Abayov)

Вакцинація від коронавірусу: "Бустерна доза врятувала Ізраїль" 15.11.2021

Ізраїль був одним з перших серед країн, котрі запровадили третє щеплення від COVID-19. Успіх цього очевидний - в країні різко знизився добовий приріст заражень. Тепер зелене світло дали й вакцинації дітей 5-11 років.

26.10.2021 Eine Tafel vor einem Restaurant an der Hauptstraße informiert die Gäste über die 2G-Regel mit der Aufschrift „Geimpft Genesen“. +++ dpa-Bildfunk +++

Пандемія: яку роль відіграють ті, хто одужав від COVID-19 16.11.2021

Разом зі збільшенням кількості заражень коронавірусом у Німеччині зростає й кількість тих, хто одужав від COVID-19. Ця група людей відіграє важливу роль у перебігу епідемії у ФРН.

May 29, 2021, Lviv, Ukraine: A health worker prepares a dose of Coronavac vaccine at the Arena Lviv stadium..The new Center, the Arena Lviv stadium has been transformed to a vaccination center for people who have registered in the waiting list through the Diia (Action) application. First of all - people over 60 years. Vaccination is done with the Chinese vaccine CoronaVac. More than a thousand people are planned to be vaccinated over the weekend. (Credit Image: © Mykola Tys/SOPA Images via ZUMA Wire

В Україні лише майже чверть населення повністю вакцинована від COVID-19 23.11.2021

Повністю вакцинувались від коронавірусу в Україні понад 10 мільйонів осіб, що становить трохи більше 24 відсотків усього населення країни.

Реклама

Докладно

Щеплення від коронавірусної хвороби можуть стати буденністю, як щеплення від грипу

COVID-19: як часто доведеться робити щеплення?

Варто налаштовуватись на те, що вакцинація від COVID-19 стане нормою на все життя?  

Cонячна енергія не цілком вільна від викидів. Чому?

Наскільки "зелена" сонячна енергія? (відео)

Насправді енергія сонця має деякі не дуже екологічні сторони. DW виявила 3 головні недоліки сонячної енергії. Які саме?  