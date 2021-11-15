Планові щеплення в часи пандемії: чи чекати нових спалахів хвороб в Україні

Антивакцинальні настрої на тлі пандемії коронавірусної хвороби не лише негативно відбиваються на статистиці щеплень від COVID-19 в Україні, але й заважають плановій вакцинації від інших хвороб - як дітей, так і дорослих. Значна частина українців не дотримується календаря щеплень. Епідеміологи попереджають, що низький рівень вакцинації може спровокувати спалахи давно відомих інфекційних хвороб.

Низький рівень планової імунізації

За даними Центру громадського здоров'я, нині в Україні станом на початок жовтня від туберкульозу було вакциновано лише 58 відсотків дітей. Приблизно стільки ж дітей отримали захист від кашлюка, дифтерії та правця. Дорослих від цих хвороб ревакциновано лише 35 відсотків. Щеплення від кору, краснухи, паротиту отримали 68 відсотків дітей. Проти гемофільної інфекції вакцинували 70 відсотків, а проти гепатиту B - 61 відсоток малюків до року. Від полімієліту в Україні наразі щеплено приблизно 59 відсотків дітей. "За розрахунками цьогорічної тенденції за дев'ять місяців, до кінця поточного року охоплення щепленнями сягне лише 75 відсотків дітей. Цього недостатньо для формування колективного імунітету, адже про колективний імунітет можна говорити тоді, коли щеплення від хвороб отримають 95 відсотків дітей за віком, відповідно до календаря щеплення. Закликаємо батьків надолужити пропущені щеплення, усвідомлюючи ризики", - сказала DW епідеміологиня відділу імунізації Центру громадського здоров'я Анфіса Лук'янова.

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Антивакцинальні настрої

Як наслідок низького рівня вакцинації у кількох областях вже зареєстровано спалахи поліомієліту серед неповнолітніх. На початку вересня у Рівненській області на поліомієліт захворіла півторарічна дівчинка з багатодітної родини - вона потрапила в лікарню з симптомами парезу нижніх кінцівок. Її батьки свідомо відмовились від щеплень через релігійні переконання. Пізніше стало відомо, що поліовірус виявили ще у шістьох дітей з цієї родини. Вони не захворіли, але є носіями. Згодом поліомієліт підтвердили у 12-річної дівчинки з Закарпатської області. Її з паралізованою кінцівкою госпіталізували у медзаклад. Дитина досі проходить реабілітацію.

Через низький рівень вакцинації від поліомієліту в деяких областях України виник спалах хвороби

"В Україні вже досить давно поширюються агресивні антивакцинальні кампанії, які розганяють фейки про вакцинацію, що впливають на думку батьків, і вони відмовляються від планових щеплень. Пандемія коронавірусу посилила цю тенденцію", - зазначає виконавчий директор громадської спілки "Коаліція за вакцинацію" Тимофій Бадіков. Інші ж батьки, за його словами, навпаки - бояться водити своїх дітей на планові щеплення через страх перед коронавірусом або ж стикаються з додатковими бар'єрами. Наприклад, у "червоних" зонах люди жаліються, що не можуть доїхати на щеплення без сертифікату про вакцинацію від COVID-19, який потрібен для користування громадським транспортом, каже Бадіков. Він наголошує, що держава зробила все від неї залежне, аби убезпечити людей від спалаху хвороб, від яких існують дієві вакцини, однак антивакцинальні кампанії та страх перед коронавірусом виявилися сильнішими.

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З цим погоджується і керівник національної програми з імунізації Центру громадського здоров'я МОЗ України Олександр Заїка. Він вказує на те, що вакцини для планової імунізації від різноманітних хвороб в країні є, однак силоміць людей неможливо затягнути у кабінети щеплень. "Ми наголошували, що через низький рівень імунізації від поліомієліту можливий спалах цієї хвороби. На жаль, наші прогнози справдилися і маємо спалах у певних регіонах. Зараз епідеміологи, лікарі знову роз'яснюють, наголошують на необхідності імунізації, роблять підчищувальні (надолужені. - Ред.) щеплення, аби знайти і вакцинувати тих, хто пропустив вакцинацію", - відзначає Олександр Заїка. За його словами, критична ситуація нині зі щепленнями дітей від кору, краснухи та паротиту, тому не виключено, що найближчим часом в Україні можуть бути спалахи цих хвороб.

Нові спалахи хвороб - справа часу

Недовіра до вакцинації та антивакцинальні настрої серед українців поширюються вже кілька років поспіль. Натомість пандемія COVID-19 лише додатково поглибила проблему, каже епідеміолог Сергій Литовка. За його словами, сімейні лікарі не встигають проводити обстеження і направляти пацієнтів на планові щеплення, адже задіяні для надання допомоги хворим на COVID-19. "У нас всі сили зараз кинуті на вакцинацію проти ковіду. Медична система перевантажена, адже медправцівники зараз здебільшого задіяні в кампанії з імунізації проти коронавірусу. Банально не вистачає людей, які б направляли на поточну вакцинацію і робили планові щеплення", - зазначає Литовка. Він прогнозує, що нового спалаху хвороб в Україні довго чекати не доведеться, хоча цього можна було б уникнути.